Az utolsó játéknap volt az UEFA nedves álma: öt pontban a BL ligaszakaszáról

Az olyan pillanatokról álmodhattak az UEFA-nál, mint Trubin gólja a 98. percben.

A szerda esti meccsdömpinggel 144 találkozó és 487 gól után véget ért a Bajnokok Ligája ligaszakasza, jöhet az „igazi” BL, azaz a kieséses etap. Az UEFA korifeusai dörzsölhetik a tenyerüket a záró kör izgalmai és a gólrekord miatt, az angolok fölénye (eddig) nyomasztó, de szerencsére most sem hozott kizárólag papírforma-eredményeket az európai labdarúgás első számú sorozata. Folytatás február közepén, zárás május 30-án Budapesten – de ki jut el a Puskás Arénáig?

Nem csodálkoznánk, ha az UEFA vezérkara kéjes arckifejezéssel nézte volna a Bajnokok Ligája főtáblájának utolsó fordulóját. Hatvanegy gól. Tizennyolcból tizenhét mérkőzés, amelynek még volt tétje. 98. perces kapusgól a Benfica–Real Madridon, mellyel José Mourinho csapata kivívta a továbbjutást, a királyi klub pedig az eredmények számára kedvezőtlen alakulása miatt lemaradt a közvetlen nyolcaddöntőt érő helyekről. Dráma! A cikk tartalmából Cikkünkből kiderül még, hogy megszaporodtak a gólok a mérkőzéseken,

a helyezés miatt rendkívül fontos a gólkülönbség a ligaszakasz végén,

a topligák nem dominálják le a ligaszakaszt, de Anglia tarol,

meglepetés, hogy rengeteg váratlan eredmény született,

