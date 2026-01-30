Az utolsó játéknap volt az UEFA nedves álma: öt pontban a BL ligaszakaszáról

Nem csodálkoznánk, ha az UEFA vezérkara kéjes arckifejezéssel nézte volna a Bajnokok Ligája főtáblájának utolsó fordulóját. Hatvanegy gól. Tizennyolcból tizenhét mérkőzés, amelynek még volt tétje. 98. perces kapusgól a Benfica–Real Madridon, mellyel José Mourinho csapata kivívta a továbbjutást, a királyi klub pedig az eredmények számára kedvezőtlen alakulása miatt lemaradt a közvetlen nyolcaddöntőt érő helyekről. Dráma!
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül még, hogy
- megszaporodtak a gólok a mérkőzéseken,
- a helyezés miatt rendkívül fontos a gólkülönbség a ligaszakasz végén,
- a topligák nem dominálják le a ligaszakaszt, de Anglia tarol,
- meglepetés, hogy rengeteg váratlan eredmény született,
- bár van izgalom, de a végén olyan, mintha az almát a körtével próbálnánk meg összehasonlítani, így van alapja az elégedetlenkedésnek is.
