Fordult a kocka: jobb a futballunk, mint a játékvezetésünk

Kétségtelen tény, hogy elmúltak azok az idők, amikor a zuhanyhíradó szerint Puhl Sándor, majd Kassai Viktor azzal hallgattathatta el az ítéletük után vehemensen reklamáló labdarúgókat, hogy

maradjon csendben, mert, ahol én vezetek meccset, magát oda jeggyel sem engedik be.

Az 1990–2016 közötti években megvolt az eredményalapja, így az igazságtartalma is e frappáns mondatnak.

Az 1988–2000 között FIFA-kerettag Puhl Sándort négyszer választották meg a világ legjobb játékvezetőjének, 1996-ban Eb-elődöntőt, 1993-ban UEFA Kupa-, 1997-ben BL-, míg 1994-ben világbajnoki döntőt vezetett.

A 2003–2019 között FIFA-kerettag Kassai Viktort 2011-ben választották meg a világ legjobbjának, és 2008-ban olimpiai bajnoki, 2011-ben BL-döntőt, 2010-ben vb-, 2016-ban klubvilágbajnoki elődöntőt vezetett.

Miközben a két magyar játékvezetőt – és farvizükön azt a tucatnyi magyar sporit, akik mellettük asszisztensként és tartalék-játékvezetőként járták a világot – a topfutball csúcsán alkalmazták, a hazai labdarúgás látványosan szenvedett. A Fradi 1995-ös és a DVSC 2009-es BL-, illetve szintén a Fradi 2004-es UEFA Kupa-, valamint a DVSC 2010-es és a Fehérvár 2012-es EL-csoportkörbe jutásán kívül klubcsapataink nem élték túl a nyarat, az európai kupák egyenes kieséses szakasza, és a válogatott vb-, Eb-kvalifikációja is álom maradt.

Mára fordult a kocka

Az elmúlt tíz évben azonban labdarúgóink klubszinten és a válogatottal is szebb eredményeket értek el, mint 1990 és 2015 között. A nemzeti tizenegy 2016-tól háromszor jutott ki az Eb-re, a Fradi 2019 óta minden évben ott van valamelyik európai kupa csoportkörében, az utóbbi két évben a tavaszt is megérte, a legjobb 16 közé jutásért játszott.

Ezzel szemben, ha a FIFA-kerettag magyar játékvezetők elmúlt tízéves nemzetközi tevékenységét vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy fordult a kocka: