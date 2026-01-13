focila ligalabdarúgásreal madrid
„A Real Madrid-edző, aki egy győztes El Clásicóba bukott bele” – Miért kellett Xabi Alonsónak távoznia?

Xabi Alonso és Florentino Pérez kezet fognak.
Aranyossy Áron
2026. 01. 13.
A Real Madrid vasárnap gyenge játékkal rukkolt elő a spanyol Szuperkupa döntőjében, majd másnap robbantotta a hírbombát a klub: Xabi Alonso vezetőedzőnek mennie kellett. Ha ez még nem lenne elég, a helyére az az Álvaro Arbeloa érkezett, aki korábban még soha nem dolgozott felnőtt csapat edzőjeként. Mi vezetett a hirtelen szakításhoz? Hogyan lehet egy megnyert El Clásicóba belebukni és mit tud Arbeloa, amit Alonso nem? Ezekre kerestük a választ.

A Real Madrid labdarúgócsapata hétfőn robbantotta a bombát, amikor bejelentette, hogy Xabi Alonso távozott a vezetőedzői posztról. Arról korábban is cikkeztek már Spanyolországban, hogy inog alatta a kispad, sőt december elején, a Celta Vigo ellen hazai pályán 2-0-ra elveszített bajnoki után szigorú ultimátumról is szóltak pletykák. A kritikus hangok azonban elcsendesültek januárra, így némiképp váratlanul ért mindenkit, amikor a spanyol Szuperkupa elbukását követően mégis mennie kellett.

Xabi Alonso elbocsátása mindenkit meglepett Spanyolországban. Annak ellenére, hogy a Real Madrid vereséget szenvedett a Szuperkupa döntőjében, a Real Madridhoz legközelebb álló médiumok többsége úgy értelmezte az eseményeket, hogy a csapat védekező felfogással ugyan, de mégis felvette a harcot az esélyes FC Barcelonával, és senki sem kérdőjelezte meg Xabi Alonso pozícióját

– mondta a 24.hu-nak Jordi Dominguez Fernández spanyol újságíró.

Alonso mérlege egyébként nem rossz, összesen harmincnégy tétmérkőzésen írányította a csapatot, ezeken huszonnégy győzelem, négy döntetlen és hat vereség szerepel a neve mellett. Átlagosan 2,24 pontot szerzett a meccsein. Emellett közkedvelt karakternek is számít a szurkolók körében,  játékosként is szerepelt korábban a Real Madridban, akkor hát mi lehetett a gond? Mi vezetett a távozásához?

Győztes meccsel kezdődött a baj

