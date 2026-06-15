Foci-vb: európai gőg és brazil szenvedés

Szenvedve mutatkozott be a rekordbajnok Brazília, egyelőre felemás az európai válogatottak mérlege, Jürgen Klopp pedig kiakadt az ivószünetek miatt. Felipe Matos és Pető Péter voltak Kele János vendégei.

Brazília 1-1-re végződött rangadóval kezdte a világbajnokságot, de ahogy indult a meccs, Carlo Ancelotti csapata nagyon boldog lehet az egy ponttal.

csapata nagyon boldog lehet az egy ponttal. Ugyan Németország és Svédország kiütötte ellenfelét, valamint győztek a skótok is, az európai csapatok mérlege eddig elég vegyes a világbajnokságon: a csehek és a törökök kikaptak, csak ikszeltek a svájciak, a bosnyákok és a hollandok is.

Jürgen Klopp élesen bírálta az ivószüneteket, a német edzőlegenda úgy érzi, már nem a labda van a főszerepben, hanem a reklámok, és ez nagyon nem jó irány.