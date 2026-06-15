Ki kíváncsi még Orbánra Brüsszelben?

A csúcsok hete következik. Versailles-ban tartják a következő G7-es csúcstalálkozót, amelyre Donald Trump is ellátogat. Az európai patrióták brüsszeli gyűlésére először utazik Orbán Viktor úgy, hogy már nem kormányfő. Magyar Péter pedig szintén először vesz részt európai tanácsi közös ülésén: ezen azoknak az állam- és kormányfőknek is bemutatkozhat, akikkel eddig még nem volt kétoldalú találkozója.

Kerner Zsolt keddtől Brüsszelből követi majd figyelemmel az eseményeket – emiatt a 24.hu külpolitikai magazinjának, a Föld/osztásnak a stúdiófelvétele is hétfőn volt Pál Zsomborral.

A műsorban többi között az alábbi kérdések kerültek szóba:

Mi van az európai migrációs paktumban – és mi nincs benne?

Milyen dossziét nyitott meg a Magyar-kormány Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban?

Hogyan fogadják Orbánt európai párttársai azután, hogy elbukta a választást?

Van-e valami, ami összeköti a volt magyar kormányfőt a kormányzásra készülő Jordan Bardellával, a Nemzeti Tömörülés várható elnökjelöltjével? Vagy a szlovák és a cseh kormányfővel, Robert Ficoval és Andrej Babišsal ?

a Nemzeti Tömörülés várható elnökjelöltjével? Vagy a szlovák és a cseh kormányfővel, és ? Miért nem igaz, hogy Orbán XIV. Leó pápával egy platformon van a migráció vagy az ukrajnai háború kérdésében?

pápával egy platformon van a migráció vagy az ukrajnai háború kérdésében? Miért fontos az első EU-csúcs Magyar Péter számára?

Milyen brüsszeli posztok vezetőit nevezheti meg a miniszterelnök?

Milyen sört kell Zsolt szerint kóstolni Brüsszelben?

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