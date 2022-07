„A magyar bajnokság semmit nem számít” – az angol futball bezárta a kapuit az NB I előtt

Ádám Martin a Holdról is jól látható mennyiségű gólt termelt az NB I-ben, és a válogatottban pont Anglia ellen mutatta meg, felveszi a versenyt a legjobbakkal is. Bár kereslet is lenne iránta, mégsem teljesülhet az álma, nem igazolhat angol bajnokságba. De vajon miért nem?

Az Egyesült Királyságban 2021. január 1-én hozott szabályozás miatt Magyarországról ma már szinte lehetetlen közvetlenül a világ legjobban fizető futballpiacára, Angliába szerződni. Marosi Gergely, a Sport24 állandó szerzője azt magyarázza el pontosan mit és miért szabályoznak a britek,

hogyan változtatja meg mindez a világ, és Európa játékosmegfigyelési, -vándorlási gyakorlatát,

szubjektív, vagy objektív okok alapján rangsorolták az NB I-et a béka feneke alá,

hagyott-e kiskapukat az angol vagy a skót futballszövetség Közép- és Kelet-Európa számára,

