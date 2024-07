Zoltán Gábor: Ennek a gyilkosságnak az abszurditása az Orgia óta sem hagyott nyugodni

Éveken át tartó átfogó kutatómunkát követően, 2016-ban jelent meg Zoltán Gábor első, különösen megrázó regénye, az Orgia, amelynek az olvasók és a könyves szakma is kitüntetett figyelmet szentelt. Idén tehát már nyolc éve, hogy a szerző behatóan foglalkozik a nyilas korszak Városmajorban játszódó pokoli, ám megkerülhetetlen eseményeivel. A közelmúltban megjelent Ólomszív is ezt az időszakot öleli fel, így aztán tekinthető az Orgia ikerrégényének is, jóllehet Zoltán a Szomszéd és a Szép Versek 1944 című köteteiben sem szakadt el témájától. Nyáry Krisztiánnak ezúttal az alkotói folyamat lélektipró pillanatairól, a fikció és a tények viszonyáról és arról is mesél, miért törekedett arra, hogy kevésbé legyen megterhelő az új regény olvasása, mint amilyen az elsőé volt.