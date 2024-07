A Slot-féle foci még jobban is fekszik Szoboszlainak

Bocsák Bence könyve kapcsán beszélgettünk arról, hogy milyen okokra vezethető vissza a mai globalizált futballban azoknak a csapatoknak, válogatottaknak és játékosoknak a felemelkedése és sikere, akiket semmi nem predesztinál erre a sorsra, és szót ejtettünk arról is, hogy Magyarország, mint korábbi nagy futballnemzet, mit tanulhat a könyvben szereplő példákból.

Teljesen nem tudtunk még elszakadni az Európa-bajnokságtól, így Eb-aftert tartottunk pár percben, ugyanis nem mentünk el szó nélkül amellett sem, hogy az az általános várakozás a 2016-os Eb-szereplésünk óta, hogy majd a kontinenstornán való részvétel után megnövekedik a kereslet a magyar játékosok iránt. Megbeszéltük, hogy ez miért nincs így, valamint azt is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy jól működjön a magyar futballpiac.

A Liverpool is terítékre került, aminek a szurkolói kicsit más játékra számíthatnak Arne Slottól, mint korábban Jürgen Klopptól. A holland deklaráltan vezetőedzőnek és nem menedzsernek érkezik a Mersey partjára, ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy vajon kié lesz az utolsó szó a stratégiai döntések meghozatalakor, amilyen például Szalah szerződéshosszabbítása is lehet, illetve természetesen arra is kitértünk, hogy milyen szerepet szánhat Szoboszlai Dominiknak a holland mester a következő szezonban.