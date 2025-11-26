fidesztiszatisza párt
Medián: zárult az olló a Tisza Párt és a Fidesz között

2025. 11. 26.
Továbbra is a Tisza Pártra szavaznának a legtöbben, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián november második felében készült országos reprezentatív felmérése szerint, amit a hvg.hu közölt.

Szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított. Ennek oka az, hogy hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya.

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a kormánypárttal szemben. A Tisza Párt őrzi ugyan vezető pozícióját, de az mindenképp aggasztó lehet Magyar Péter számára, hogy a közhangulat megváltozni látszik, olvasható az elemzésben.

A kormányváltást akarók aránya jelentősen, a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb arány.

A felmérést november 20-a és 25-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével.

