Moonwalkolással és láncfűrésszel nyomulnak a magyar politikusok a TikTokon

A 2022-es választáson kulcsfontosságú lehet, kire voksolnak a fiatalok. A 30 év alatti választók között a mérések szerint jelenleg többen vannak azok, akik leváltanák a kormányt, mint azok, akik nem. Sokat számíthat, kinek sikerül jobban megszólítania ezt az 1,2 milliós csoportot, ezért több miniszterelnök-jelölt is aktivizálta magát a magyar kamaszok körében hódító TikTokon. Lássuk, miként moonwalkol Jakab Péter és milyen kihívásokban vesz részt Fekete-Győr András.

Az elmúlt évtizedben a politikai kommunikáció meghatározó elemeivé váltak a közösségi médiumok. Talán Donald Trump megválasztása és elnöki karrierje a legjobb példa erre, aki 2016-os győzelmét követően azt nyilatkozta, hogy a Twitter és a Facebook segítségével nyert: Aztán mégis felfüggesztették a hivatalos, korábban elnöki Twitter-fiókját a 2020-as bukása, pontosabban a Capitolium januári ostroma után.

Mostanra a magyar politika szereplői is – pártállástól függetlenül – belátták, hogy ez egy olyan hatékony eszköz, amit nem szabad kihasználatlanul hagyniuk. Orbán Viktor az évente sok tízmilliárddal kitömött közmédia helyett általában Facebookon jelenti be a legújabb járványügyi intézkedéseket (az első ilyen élő videós bejelentését annyian akarták egyszerre nézni, hogy lefagyott), az ellenzéki politikusok pedig – akiket ritkábban látni a közmédia stúdiójában, mint fehér hollót – jobb híján a közösségi oldalakon terjesztik az üzeneteiket.

NERfluenszerek versus Gyurcsánybot: politikai harc a közösségi médiában A social media alapjaiban változtatta meg a politikát is. Háttéremberekkel interjúztunk, hogy megmutassuk, miként igyekeznek kiaknázni a közösségi médiát a pártok, ugyanis mindenki úgy gondolja, hogy ez lehet a döntő színtere a 2022-es országgyűlési választásnak.

A korábban lapunknak nyilatkozó ellenzéki háttéremberek szerint a közösségimédia-jelenlét annyira fontos, hogy akár el is döntheti a jövő évi választások kimenetelét, ezért az utóbbi időben több fronton is rákapcsoltak politikusaink. A Demokratikus Koalíció vezetője, Gyurcsány Ferenc – a fiataloknak csak simán Feri – saját chatbotot adott ki, ami a fejlesztők szerint Magyarország legnagyobb chatbot-közösségét hozta magával, de másokat sem kell félteni, ha az online közösségi kommunikációról van szó.

A magyar politikusok kedvenc közösségi médiuma egyértelműen a Facebook.

Ha ennek igazolására a miniszterelnökök példája nem lenne elég, gondoljunk csak a rabszolgatörvény ellen tiltakozó, a közmédia épületében éjszakázó ellenzéki politikusokra 2018 decemberéből. Az akkori tüntetések Tordai Bence élő facebookos bejelentkezésével kezdődtek, aki az ülésteremben zajló balhéról közvetített.

Vagy emlékezzünk vissza arra, hogy ha Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere nem ódzkodott volna az online jelenléttől, nagyobb eséllyel vette volna fel a küzdelmet a tudatosan facebookozó Karácsony Gergellyel.

A varázsdobozon és a fiatalok szavazatain múlhat Karácsony győzelme Az ellenzék és a Fidesz gyökeresen más kampányt folytat a fővárosban. Mi ennek az oka?

A fiatalok mozgósítása

A fiatalok csoportjának szavazatai kiemelten fontosak lehetnek a jövőre esedékes parlamenti választáson. Ők pedig a fél életüket online töltik, ezért elvileg könnyen megszólíthatók az interneten. A KSH adatai szerint 2022-ben 1,2 millió, 30 év alatti választópolgár lesz (ez a szavazó korú népesség 15 százaléka), ráadásul vannak olyan közvélemény-kutatások, melyek szerint a többségük kormányváltást akar.

Orbán bukna, ha a 30 év alattiakon múlna

– írtuk 2020 júniusában, és a fiatalok kormányfő iránti szimpátiája azóta sem változott a Republikon Intézet friss kutatása szerint – amiről a Népszava számolt be: a 30 alattiak közel fele (48 százaléka) leváltaná a jelenlegi kormányt, míg a támogatóik csupán e csoport 33 százalékát teszik ki.

A kormányoldalon is érzik, hogy bajban vannak ezen a téren, Kövér László házelnök egyenesen úgy fogalmazott még 2019-ben, hogy háború dúl a fiatalok tudatáért. Ők pedig olyan fegyvereket vetnek be ebben az ütközetben, mint

a 25 év alattiak számára bevezetendő személyijövedelmadó-mentesség,

a PestiTV beindítása (egy csatorna, ahol YouTube-ra feltöltött vlogokat adnak le tévéműsor gyanánt, és van olyan szolgáltató, amelyik pár hónap után ki is vette az alapcsomagjából),

a jobboldali influenszerek hangjának terjesztéséért létrehozott Megafon Központ tevékenysége (a szervezet Rákay Philipet , de az interneten észt osztó, Facebookon közepesen ismert Filep Dávidot is milliós hirdetéssel támogatta nemrégiben),

, de az interneten észt osztó, Facebookon közepesen ismert is milliós hirdetéssel támogatta nemrégiben), vagy az ősszel fiatalos külsőt kapó Origót népszerűsítő influenszerkampány (ami a felháborodott kommentelők miatt valószínűleg nem is futott annyi ideig, mint eredetileg tervezhették).

Utóbbi az Instagramon zajlott, amit azért fontos megemlíteni, mert ez a platform a fiatal felhasználók körében népszerűbb a Facebooknál. Itt a kormányoldal igen erős: bár 2019-ben még azt írtuk, hogy Gyurcsány Ferenc népszerűbb az Instagramon Orbán Viktornál, a Telex hetente jelentkező lájkbajnokságának adatai alapján a miniszterelnök és a Fidesz politikusai az azóta eltelt időszakban népszerűbbé váltak az Instán, mint az ellenzék arcai.

A kamaszok körében ugyanakkor – akiket mind a Jobbik, mind a Momentum hagyna szavazni az ellenzéki előválasztáson, amennyiben az országgyűlési választás előtt betöltik a tizennyolcat – a legnépszerűbb közösségi oldal nem az Instagram, hanem a rövid videós tartalmakra specializálódott, kínai tulajdonban lévő TikTok, és ez nemcsak globálisan igaz, hanem konkrétan Magyarországra is. Ezért adódik a kérdés:

hogyan használják ezt a platformot a magyar politikusok?

Nem meglepő, hogy a két, fiatal szavazók támogatására alapozó ellenzéki párt, valamint a miniszterelnök-jelöltként induló elnökeik tiktokos jelenléte a leglátványosabb. Mielőtt rátérnénk a magyar közélet TikTok-huszárjaira, előbb nézzük meg, van-e értelme a politikai üzenetek terjesztésének ezen a platformon.

Oké, de mi az a TikTok?

Röviden, egy kínai tulajdonú közösségi oldal, amire a felhasználók olyan videókat tölthetnek fel, amikben különböző slágerekre tátognak, táncolnak, vagy csak simán osztják az észt, esetleg más felhasználók videóira reagálnak. A kamaszok körében ez a legnépszerűbb közösségi oldal a magyar TikTokról szóló első kutatás szerint.

Nem csoda, hogy olyan nagyvállalatok, mint például az Aldi Magyarország, táncos videókat osztanak meg a hivatalos TikTok-profiljukon. A következő bejegyzés két fontos mozzanatra is rávilágít: egyrészt arra, mi a TikTok lényege, másrészt arra, hogy már a szemfüles cégek is itt akarják megszólítani a fiatalokat.

Így táncolnak az aldisok:

A kamasz tiktokosok közül sokkal többen ismerik a közösségi oldal népszerű magyar videósait, mint Karácsony Gergely főpolgármestert

– derült ki a kutatásból, amiben arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyik legnépszerűbb magyar TikTok-videós, Czura Karina oldala hetente átlagosan 1,2 millió videó-megtekintést produkált a vizsgált időszakban. Ez azért nagy szó, mert a magyar politikusok közül Orbán Viktor az egyetlen, aki heti szinten rendszeresen átlépi az egymilliós megtekintést a Facebook-videóival, ráadásul azon a platformon, amely a legnépszerűbb közösségi oldal a magyarok körében.

A miniszterelnök Facebook-videóinak heti megtekintési számai néha közelebb vannak a kétmillióhoz, mint az egyhez, de ezt úgy éri el, hogy az új járványügyi szabályokat rendszerint jóval azelőtt megosztja egy videóban az oldalán, minthogy a Magyar Közlönyben megjelennének, míg a fent említett magyar tiktokos tininek akad olyan videója, amit március 29. óta 4,6 milliószor indítottak el.

A főleg táncolós és zenére tátogós videókról szóló közösségi oldal annyira új, hogy sok hírességnek még nincs TikTok-fiókja. Ezt kihasználva a focis mémvideókban utazó Király Dávid Izmael nemrég Lionel Messinek adta ki magát, és ezzel több mint hárommillió követőt szerzett a TikTokon. Az ő sikeréből okulva igyekszünk konkrét politikusokra, nem pedig a politikai pártokra fókuszálni, hiszen előbbiek nevében nehezebb kamuvideókat gyártani.

Hárommillió követőnél tart a magyar srác, aki elhitette a TikTokkal, hogy ő Lionel Messi A dolog elburjánzott, így most a világ több pontján is azt hiszik, hogy tényleg Messi ejt meg trollkodó hozzászólásokat többet közt a Real Madrid focistáinak hivatalos profiljai alatt.

Kétes hírű kínai alkalmazás

A TikTok az első, globális szinten is népszerűvé váló közösségi oldal, ami kínai tulajdonban van, ezért az Egyesült Államokban több hónapos huzavona kerekedett abból 2020 nyarán, hogy be akarták tiltani az alkalmazást, ami végül nem történt meg. Kínai háttere miatt sokan adatvédelmi szempontból problémásnak tartják a TikTokot, és nemzetbiztonsági kockázatot látnak benne (a betiltása is ezért merült fel).

Bár a vezető amerikai politikusok ódzkodnak tőle, így is számos amerikai politikus és aktivista használja az alkalmazást. Utóbbiak gyakran osztják az észt ezen a felületen: egy-egy számukra fontos témát járnak körül a kamerába beszélve, vagy a kisebbségi létükből fakadó tapasztalataik bemutatásával próbálnak rávilágítani az őket elnyomó rendszer sajátosságaira.

Idehaza a politikusok egyelőre hasonlóan szkeptikusak tűnnek a TikTokkal kapcsolatban, mint az Egyesült Államok vezetői. Bár a kormány előszeretettel vesz fel hatalmas kínai hiteleket vitatott projektekre (Budapest–Belgrád vasútvonal, Fudan Egyetem), a kínai közösségi platform nem tűnik annyira népszerűnek a Fidesz háza táján. A Borkai Zsoltot váltó győri polgármester, Dézsi Csaba Andrást leszámítva nincsen a TikTokon egyetlen aktív fideszes politikus sem.

A pártnak idén áprilisban indult a profilja, és eddig kizárólag régebben készült videókat osztottak meg rajta némi extra szöveggel. A legelső, húsvétkor megosztott videó például egy parlamenti gyűjtés, amiben többen is kiosztják az ellenzéket.

Főszerepben három nagyágyú: Orbán Viktor, Kocsis Máté, Rétvári Bence és „az oltásellenes baloldal”.

A videók egyébként annak ellenére, hogy konzervanyagból dolgoznak, elég profinak tűnnek, hiszen a képen rendszerint akár több dobozban is vannak szövegek (amik olykor nem végig szerepelnek, hanem a hangsávra reflektálva jelennek meg a képen) – ezzel pedig tökéletesen belesimulnak a TikTok látványvilágába. Éppen ezért furcsa, hogy egy hónap alatt kevesebb mint 1300 követőt tudtak csak szerezni vele.

Egy kormánypárti politikus tavaly arról beszélt: tervezgeti, hogy elkezd videókat feltölteni a TikTokra. Meglepő, de a szóban forgó politikus nem a szemtelenül fiatalon, diploma nélkül kinevezett helyettes államtitkár, a 22 éves Rácz Zsófia – aki az ifjúságpolitikáért és az esélyteremtésért felelős –, hanem Varga Judit igazságügy-minszter.

Mikor ezt felvetette, azt is elmondta, fia segítségével tervezi beindítani a TikTok-profilját. Az igazságügy-miniszter terve azonban azóta sem valósult meg.

Ízirájder, öcsém!

Úgyhogy térjünk vissza a Fidesz valódi úttörő tiktokosához, a civilben kardiológusként praktizáló győri polgármesterhez, Dézsi Csaba Andráshoz, aki idén március 26-án töltötte fel az első videóját. Rögtön a húrok közé csapott, pontosabban láncfűrészt fogott a kezébe, és fát darabolt, amit az AC/DC egyik klasszikusával, a TNT-vel robbantott be Győr fideszes polgármestere, aki mellett még Lovasi András is kiállt a 2020-as kampánya idején.

A látványos és hangos videó eddig nagyjából 5 ezer megtekintésnél jár, a polgármester pedig 3400 követőnél.

A polgármester azon kevés fideszes politikusok egyike, aki szívesen nyilatkozik a kormánytól független médiumoknak, nemrégiben lapunknak is adott interjút. Megkérdeztük hát, honnan jött az elsőre furcsának tűnő ötlet, hogy 59 évesen elkezdjen tiktokozni. Válaszában azt írta, hogy amikor fiatalokkal beszélt arról, milyen közösségi platformokat használnak, a beszélgetőpartnerei azt mondták neki: a Facebookot és az Instagramot nemigen használják, a TikTokot viszont annál inkább.

Az első két bejegyzését még nem ő posztolta, de gyorsan megtanulta használni az alkalmazást, amit nagyon egyszerűnek nevezett. Azóta pedig általában ő készíti és tölti fel a saját videóit.

A kardiológus, rocker, polgármester videói valóban autentikusnak tűnnek. Legnépszerűbb videója egy szívműtét után készült hajnali 4:20-as bejelentkezés, ez közel százezer megtekintésnél jár.

A többi videója változatos témavilágot ölel fel: van a kritikusoknak címzett győri zöldhullám-bemutató, A mi kis falunk polgármesterét és az Üvegtigris Csokiját alakító Csuja Imre közreműködésével készített szállóige-idézés (második legnézetteb videója 64 ezer megtekintéssel), és egy piaci zsákmányt bemutató kajás videó is (harmadik legnézettebb videója 46 ezer megtekintéssel), amit a polgármester azért emelt ki, mert egy gratulálni akaró rajongó trollkodása miatt lett népszerű, akivel zavarában még kezet is rázott a polgármester.

Dézsi Csaba András egyébként nem csak a tiktokozása miatt kísérletező alkat. Egyik videójában aszfaltot tör légkalapáccsal, amiről a kérdésünkre azt mondta,

a videó kedvéért próbálta ki életében először.

A kormányoldal TikTok-jelenléte után térjünk át a többi politikai erőre is, hiszen hozzájuk köthető a legelső magyar politikus, aki videót töltött fel az alkalmazás segítségével az internetre, még 2019-ben, az önkormányzati választás kampányhajrájában.

A TikTok úttörő magyar politikusa

Az MSZP-s Tüttő Kata azóta főpolgármester-helyettes, de 2019 őszén még a Belváros polgármesterének készült. Többi között megosztott egy Dobó Kata Pepsi-reklámját idéző videót az Instagramon, amiben üdítő helyett szavazatot kért, és TikTokra is feltöltött egy videót, amiben a holland trance-legenda Armin van Buuren TikTokon népszerű Blah Blah Blah című számára tátogott. Kampányát egyenesen zavarba ejtőnek nevezte akkor a Magyar Narancs (a szóban forgó videók is csak náluk tekinthetők meg, mert a politikus mindkét platformról leszedte azokat).

Sőt, azóta egyetlen videója sincs fenn TikTokon. A főpolgármester-helyettes megkeresésünkre azt válaszolta: gyerekeitől látta, hogy használják az alkalmazást, ami neki is tetszett, ezért ki akarta próbálni. Ugyanakkor úgy folytatta, hogy a gyerekei szerint nagyon ciki az ő korában (41 évesen) tiktokozni, akik ezért azt mondták neki,

menjen inkább a Facebookra, mert az való az ő korosztályának.

Ő pedig hallgatott rájuk. A Fidesszel ellentétben pártjának, az MSZP-nek, valamint a Demokratikus Koalíciónak sincs hivatalos TikTok-profilja, pedig a DK még a miniszterelnök-jelöltjét, Dobrev Klárát is egy 50 perces show keretében mutatta be a Facebookon.

Az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István az egyetlen országosan ismert politikus, aki ebből a két pártból tiktokozik, neki viszont jelen pillanatban csupán 93 követője van, pedig már több, mint egy éve létezik a profilja.

A képviselő mostanában kezdett bele a rendszeres posztolásba (a lenti, grillpartis videót például április 25-én töltötte fel). A tiktokos aktivitásával kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta: azért szeretné felfuttatni a profilját, mert az alkalmazást fontos platformnak tartja a fiatalok megszólítása szempontjából.

Olyannyira, hogy a stábját ő maga győzködte a tiktokos regisztrációról.

A politikus egyébként nagycsaládos apaként a kamasz gyerekeitől és az ő barátaitól látta, hogyan pörgetik a TikTokot, a privát fiókját pedig (amin leginkább fogyasztani szokta a tartalmakat és nem megosztani) jóval azelőtt regisztrálta, hogy a nyilvános és hivatalos politikusi profilját létrehozta volna. Rutinos tiktokosként azt is is hozzátette: a megfigyelései alapján mostanra már nem csak a 13–14 évesek használják az alkalmazást, hanem az első szavazók korosztálya is. Ráadásul már nemcsak viccesnek szánt táncos és tátogós videókat osztanak meg a tiktokosok, hanem komolyabb tartalmakat is. Ezen felbuzdulva szeretne a fiatal felhasználókból komoly követőbázist felépíteni.

A zöldnek számító parlamenti pártok, az LMP és a Párbeszéd szintén nem aktívak TikTokon, pedig a környezettudatos tartalmakkal népszerűek lehetnének a platformot használó fiatalok körében.

A magyar pártok TikTok-bajnoka

Ellenben az ország viccpártja, az MKKP annyira aktív a TikTokon, hogy szinte minden nap posztolnak új videót (többségében a tiktokos követők kedvéért felvett, az alkalmazás látványvilágára jellemző tartalmakat). Ráadásul a zöldpolitikát is a zászlajukra tűzték, 2020 nyarán például egy hónapot a Csomagolásmentes júliusnak szenteltek.

A kutyapárt tartalmai természetesen viccesek (a lenti videóban például elég érzékletesen mutatják be egy filctoll és egy papír segítségével, szerintük mi a különbség a többi párt és köztük), 2020 júniusának vége óta szinte napi rendszerességgel posztolnak. Úgy tűnik, érzik a fiatalokat, hiszen kevesebb mint egy év alatt már majdnem 20 ezer követőnél tartanak.

Ezzel a követőszámmal a második legnépszerűbb profilnak számítanak a magyar politika tiktokosai közül,

a pártok között pedig egyelőre toronymagasan vezetnek.

A különcök, akik lecsúsztak a pártok dobogójáról

A szocialistáknak búcsút intő Szanyi Tibor – egyeseknek csak Szanyi kapitány – Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) néven alapított pártot 2020 tavaszán, aminek rögtön csináltak is egy TikTok-profilt. Ide azóta hébe-hóba töltenek fel videókat. Az aktivitás hiánya látszik is, a 2020. március 8-i első poszt óta 41 követőt sikerült begyűjteniük. Az ellenzéki összefogás tagjain kívül van még egy párt, amelyiknek a tiktokos jelenléte hasonlóan meglepő, mint Szanyiék próbálkozása.

A Jobbik néppártosodása után a párt „hagyományőrzői” kiléptek, és megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat. Ez a párt 2019. augusztus 21-én töltötte fel az első videót a TikTokra, egy rövid koncertfelvételt, a videó leírása pedig az volt, hogy

„Boldog születésnapot, Magyarország!”

A párt profiljára kisebb-nagyobb megszakításokkal posztolnak, amivel eddig nagyjából ezer követőt gyűjtöttek össze, ellenben a legnépszerűbb videójukat – ami azt örökíti meg, ahogy egy aktivistájuk a szélsőjobboldal szemében szálkának számító Auróra nevű hely előtt próbál sajtótájékoztatót tartani, de a hely egyik önkéntese elzavarja – már több mint százezerszer indították el.

A migránsveszélyt, az LMBTQ-propagandát és a háttérhatalmakat leleplező videók mellett néha a párt politikusainak emberi arcát is megmutatják. 2020 februárjában például megosztották a karácsonyi videójukból kimaradt egyik bakit. A máskor könyveket daráló Dúró Dóra ezen a felvételen egy karácsonyfa előtt állva két nevetés között így fogalmaz saját pártjáról:

gerillapárt vagyunk gyerekek, mobiltelefonokkal világítunk.

A Jobbikból kiábrándult tiktokosok

Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, egyúttal a párt elnöke az egyetlen aktív tiktokos a Mi Hazánk színeiben. Ő 2020. március 23-án osztotta meg az első videóját az alkalmazás segítségével, amiben arról beszélt, hogy hatósági árat kellene bevezetni a kézfertőtlenítőkre.

A pártelnök az elmúlt egy évben 2300 követőt gyűjtött, legnépszerűbb videói közt olyanokat találni, mint az ásotthalmi migránshelyzetet feltáró két epizód (16 ezer és 14 ezer megtekintés), valamint a kóser vágóhidat bemutató YouTube-videóját népszerűsítő poszt (15 ezer megtekintés).

De a legbizarrabb közülük az a videó, amit idén február 11-én, az úgynevezett „becsület napján” osztott meg, és azt kéri TikTokon, hogy ez a nap (mármint az, amelyiken a második világháború végén Budapestet megszálló náci katonák megindították a kitörésüket 1945-ben) legyen hivatalos nemzeti ünnep.

A párthoz és a pártelnökhöz is eljuttattuk a TikTok-aktivitásukkal kapcsolatos kérdéseinket, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett rájuk válasz.

Van még egy, a Jobbiknak búcsút intő politikus – aki ráadásul az országgyűlés tagja is –, akinek a tiktokos jelenléte elsőre furcsának hathat. Ejtsünk pár szót Bencsik Jánosról, aki 2018-ban került be a Parlamentbe a Jobbik színeiben, de 2020-ban kilépett a pártból, és decemberben létrehozta saját, Polgári Válasz nevű szervezetét. Ő idén március 23-án töltötte fel az első videóját, amiben bemutatta magát és az új pártját a TikTok népének, a pártnak pedig a hónap elején kreáltak egy profilt.

Másfél hónap alatt közel húsz videót töltött fel, és lassan eléri a 4 ezer követőt, ami kifejezetten szép teljesítménynek számít annak fényében, hogy csak egy héttel előzte be a Fideszt az első videójával. Megkeresésünkre azt válaszolta: nagyrészt ő felel a videókért, de a tartalomgyártásban a pártja kreatív szakemberei segítik, akikkel folyamatosan monitorozzák, milyen témák pörögnek a felhasználók között, és igyekeznek ebből kiindulva posztolni.

A kíváncsiság mellett így indokolta a tiktokozást:

a Facebook régóta dolgozik azon, hogyan tudná csökkenteni a politikai-közéleti tartalmak elérését, keressük az alternatív kommunikációs platformokat. A Polgári Válasz számára ez azért is prioritás, mert nincsen saját médiánk, illetve olyan mértékű anyagi erőforrásaink és hirdetési keretünk, mint a politikai elit többi pártjának.

Bencsik Jánosék témaérzékenysége és tudatos stratégiája gyümölcsözőnek tűnik: másfél hónap alatt két videót is feltöltött, amiket több, mint százezerszer játszottak már le. Az egyiket április 7-én töltötte fel, amiben a túl korai iskolanyitás ellen szólalt fel a Kossuth téren sétálva (106 ezer megtekintés), a másikat pedig két nappal később, április 9-én töltötte fel, és ugyanerről beszélt benne, csak a Parlament folyosóján (216 ezer megtekintés).

A harmadik legnézettebb posztja (55 ezer megtekintés) egy olyan, ami nem egy közéleti, hanem egy tiktokos trendet lovagol meg: a népszerű, 1,6 milliószor használt #inhungarywedontsay kulcsszóval osztott meg egy videót. (Ez a trend arról szól, hogy magyar kifejezéseket mutatnak be a következő formulát követve: „Magyarországon nem azt mondjuk, hogy” – és itt egy példa következik – „hanem” – itt pedig a magyar megfelelője.)

A fiatalok szavazataira utazó ellenzékiek

A kínai videós közösségi oldalon a Momentum és a Jobbik a legaktívabbak a 2022-ben közösen induló politikai szereplők közül. Mindkét párt ifjúsági tagozatának van saját TikTokja, de ami még fontosabb, a pártvezetők is aktívak a TikTokon (ők egyben az ellenzék miniszterelnök-keresésének főszereplői). A pártvezetőké a két legnépszerűbb, magyar politikushoz köthető profil (bár Fekete-Győr Andrást nemcsak vetélytársa, Jakab Péter, hanem a kétfarkúak is utcahosszal előzik a TikTok-követők tekintetében).

Mind a Jobbik IT, mind a TizenX 2020 tavaszán osztotta meg az első videót, előbbinek 2 ezer, utóbbinak nagyjából 5 ezer követője van. A követőszámok ellenére az ifjú jobbikosok népszerű tartalmai nem maradnak le sokkal az ifjú momentumosokétól. A Jobbik IT első két posztja rögtön bekerült a fiók legnézettebb három videója közé: sorrendben Z. Kárpát Dániel alelnöki zombizása az Országházban (73 ezer megtekintés) és Jakab Péter elnöki ételosztása szintén az Országházból (113 ezer megtekintés).

Legnépszerűbb posztjuk viszont nem egy parlamenti beszólás, hanem egy klasszikus tiktoktos videó, amiben azt mutatják be konyhai kellékek segítségével, szerintük hogyan teremtette Isten a Fideszt. A lent megtekinthető, december elején feltöltött videó eddig 265 ezer lejátszást hozott a konyhára.

Az ifjú momentumosok első posztja egy konzervanyag egy kampányvideóból, amit 2020. április 3-án osztottak meg, amit annyiban turbóztak fel, hogy az eredeti helyett pörgős zenét raktak Donáth Anna EP-képviselő hangja alá. Ez a videó nagyjából háromezres megtekintést produkált. Legnépszerűbb, június 22-én feltöltött, azóta 195 ezerszer megtekintett videójuk az Orbán Viktor új profilképéről beszámoló Tényeket állítja párhuzamba különböző diktatúrákkal, például Rákosi Mátyással is.

Második legnépszerűbb posztjuk főszereplője egy filctoll és egy kő. A videóban azt kérik a követőktől, hogy írjanak valami kedveset a rendelkezésükre álló kövekre, és helyezzék el ezeket az utcán vagy egy parkban – ezzel másoknak is örömet okozva. A kihívásra való felhívás 188 ezer megtekintésnél jár tavaly május óta.

A harmadik legnépszerűbb videójukat tavaly június elején töltötték fel, és azóta 46 ezren tekintették meg. Ez a poszt egy olyan animáció, ami valószínűleg nem a TikTokra készült, de ettől függetlenül a Momentum háza táján úgy tűnik, érzik, hogyan kell tiktokozni. Legújabb, április 30-i videójukon például egy aktivista tátog Dua Lipa egyik slágerére, ami abszolút TikTok-kompatibilisnek számít.

Nem mellesleg az aktuális, a középiskolák újranyitásáról szóló petíciójukat népszerűsíti, amivel a TikTok-trendek mellett a magyar fiatalok hétköznapjait érintő változásokra is reflektálnak. Ez a bejegyzés eddig egész szép, 35 ezres megtekintést hozott össze.

Persze ebben közrejátszhat az is, hogy Fekete-Győr András válaszai alapján a TizenX fiókját valóban kamaszok, a párt ifjúsági szervezetének tagjai kezelik. Az ifjúsági szervezet TikTok-jelenlétével kapcsolatban a pártelnök úgy fogalmazott:

a TizenX fiókjával teszteltük, hogy a fiatalok a TikTokon követik-e és élvezik-e a könnyed politikai tartalmakat, és igen, a TizenX TikTokja elég sikeres volt e téren.

Térjünk is át a pártelnök TikTokjára, aki idén január 21-én posztolta legelső videóját, amiben rögtön az akkori legújabb tervét, a minden beoltottnak 100 ezer forintot kínáló elképzelést népszerűsítette. Kiváló indítás volt, hiszen azóta több mint félmilliós megtekintésnél jár a poszt, amit Fekete-Győr Andrásnak azóta sem sikerült túlszárnyalnia.

Második legnépszerűbb videóját február 4-én töltötte fel. Ebben a posztban a nyitási tervét mutatja be röviden, TikTokra szabottan, ami szinte egy az egyben megegyezik a kormány később bevezetett nyitási intézkedéseivel. A bejegyzés majdnem 300 ezer megtekintésnél jár azóta. Harmadik legnépszerűbb posztja is abszolút passzol a TikTok világához, de a háttérzenéjéhez megfelelően elég bizarr. A videó jelenleg 91 ezer megtekintésnél jár.

Fekete-Győr válaszában felhívta a figyelmünket több, ellenzéki előválasztáson induló párttársára is, akik aktív tiktokosok. Az ő bemutatásuktól azonban eltekintenénk most, mivel igyekeztünk országosan ismert politikusokra koncentrálni.

A pártelnöknek egyébként annyira bejön a tiktokozás, hogy az oldal népszerű kihívásaitól sem riad vissza (itt egy albumborítós kihívás tőle), állítása szerint pedig barátnőjével, Ágival azt tervezik, hogy a jövőben több kihívásos videóval jelentkeznek majd TikTokon. Ami rá is férne az oldalára, mert az őt beelőző TikTok-bajnok politikus követőinek a száma több mint a tízszerese az övének.

És íme a magyar politika TikTok-bajnoka

Jakab Péter az utóbbi időben annyira belehúzott a közösségi platformok használatába, hogy Facebookon heti rendszerességgel szorongatja meg a miniszterelnököt (sőt, sokszor meg is veri). A Telex lájkbajnokságának egyik fontos tanulsága, hogy a fiatalok körében a Facebooknál népszerűbb Instagramot a kormányoldal dominálja. Vélhetően a Jobbik szakemberei is utánanéztek ezeknek a számoknak, hiszen a párt elnöke már tavaly szeptemberben belefogott a tiktokozásba, és azóta akkora előnyre tett szert, ami egyelőre behozhatatlannak látszik.

Kicsit több mint fél év alatt 56 ezer követőt gyűjtött TikTokon.

Első posztja egy feliratozott parlamenti felszólalás, amiben természetesen a kormányoldalt osztja. Ez a felvétel 2020. szeptember 4. óta nagyjából 24 ezres megtekintést hozott össze.

A legnépszerűbb videója eddig összesen 890 ezerszer indult el a felhasználók mobilján február elseje óta. Ez több, mint a Facebook-videói által produkált átlagos számok. Egy klasszikus tiktokos posztról van szó, amiben csak az a furcsa, hogy Jakab Péter a Queens-i Run DMC egyik régisulis rapklasszikusára, az It’s Tricky-re sétál benne határozottan.

A fekete rapperek számára való tiktokos vonulás azért bizarr kissé, mert Jakab Péter egy olyan pártot vezet, amely egykor a cigánybűnözés elleni harcot a zászlajára emelve lett a magyar közélet meghatározó szereplője.

A második legnépszerűbb posztja egy parlamenti csörte feliratozott részlete, ezt a videót szeptember 14. óta eddig 650 ezerszer játszották le. Harmadik legnézettebb posztjában pedig egy TikTokon népszerű zenére (egy Kreepa nevű, színesbőrű amerikai rapper Oh No című számának intrójára) moonwalkol a képviselői irodaház folyosóján. Ez a videó április 9. óta 229 ezer megtekintést hozott.

Az ilyen szempontból disszonáns posztokkal és a pártelnök, valamint a Jobbik IT tiktokos tevékenységével kapcsolatos kérdéseinket elküldtük Jakab Péternek és a Jobbik sajtóosztályának is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. A Heti Napló áprilisi riportjában Jakab Péter azt mondta a közösségi médiás aktivitással kapcsolatban, hogy az szerinte autentikus tartalom nélkül nem működik, ezért szinte biztosra vehető, hogy a pártelnök aktívan közreműködik a tiktokos tartalomgyártásban is.

Jakab Péter egyébként annak ellenére gyűjtött össze eddig ilyen sok követőt, hogy nem posztol olyan konzisztensen, mint a kétfarkúak, és a tiktokos videók sajátosságait is csak tanulja egyelőre. Ezért feltételezhetően

inkább a személyes népszerűségének szól a TikTok-bajnoki címe, mint az alkalmazással megosztott tartalmainak.

Mivel a lent megnézhető legutóbbi videója sem lóg ki a TikTokon megszokott sorból, ami pár nap alatt 65 ezer megtekintést hozott neki a konyhára, azt jelzi, a Jobbik háza táján kapizsgálhatnak valamit a platform sajátosságairól. Vagy csak nagyon szeretik Kreepától az Oh No-t.