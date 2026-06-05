Üzent a pedagógusoknak az oktatási miniszter: ezért törlik el a teljesítményértékelési rendszert

Pénteken a kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a kormány úgy véli, hogy a rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem ad valós képet a teljesítményről, valamint nem támogatja a szakmai fejlődést.

A bejelentés után megszólalt az oktatási miniszter is. Lannert Judit a Facebookon közölte, hogy a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában. Ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Mint írta, ezért megkezdték a rendszer átfogó felülvizsgálatának előkészítését mind a közoktatás mind a szakképzés területén.

Azt írta: az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a változás senkit nem érint hátrányosan: a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.

A miniszter úgy fogalmazott:

Szeretném megnyugtatni a pedagógusokat: ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat.

Hozzátette, hogy fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját.

Mindannyiunknak fontos tudni, miben vagyunk sikeresek, és hol tudunk fejlődni. Egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt

– írta.

Végül közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.