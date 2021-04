Rákay Philip Facebook-bejegyzéseit közel ötmillió forintból tolták meg egyetlen hónap alatt

Még egy év hátra van az országgyűlési választásig, úgyhogy még csak az előszelét kapjuk a kampánynak, de az már most látszik, hogy a kormányoldal kitüntetett csatatérként kezeli a Facebookot. Mint ehhez az cikkünkhöz készült háttérbeszélgetésekből kiderült, ennek két kiváltó oka:

úgy verte meg 2019-ben, hogy nagyon aktívan kampányolt a közösségi médiában, míg a regnáló főpolgármesternek még Facebook-oldala sem volt, a másik, hogy a fiatalabb korosztályok között nem áll olyan jól a Fidesz, mint a teljes választókorú népességben.

A fideszes nyomulás egyik leglátványosabb jele a Megafon Központ tavaly nyári megalakulása volt. Ennek vezetését Kovács Istvánra bízták, ő az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. A két szerep nem áll távolt egymástól: mint az Átlátszó feltárta, az Alapjogokért Központot bőkezűen finanszírozza a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, amely a kormányzati kommunikációért is felel, ennek megfelelően az alapjogok védelmezésénél sokkal nagyobb hangsúlyt kap működésükben, hogy a beszélő fejeik a média minden platformján népszerűsítsék a kormányt és annak elképzeléseit.

Mint a Megafon megalakulása után közzétett videóban Kovács elmondta, a központ célja, hogy „megtalálják és felerősítsék a nemzeti hangokat a neten”. A NER-es influenszerek kiképzésének eredménye még nem látszik, inkább már többé-kevésbé bejáratott jobboldaliakat futtatnak a Facebookon.

Mint a Facebook-reklámokat listázó oldalról kiderül, nem kevés pénzért, de azt nem tudni, hogy pontosan miből. A megafonosok a Magyar Nemzetnek azt állították, közpénzt nem kaptak, viszont már tavaly júniusban arról posztoltak, hogy másfél millió forint adományt gereblyéztek össze. Azóta is jól mehet a szekér, mert a Facebook-hirdetésekhez képest csillagászati összegeket kezdtek költeni néhány kiválasztottra.

Mint a 444 megírta, milliós összegből tolták meg Filep Dávidot, azaz „a kopaszt”, aki a Pesti TV-ről lehet ismerős a csatornát néző, nem túl népes közönségnek. A kopasz oszt nevű oldalán egy Jakab Pétert kifigurázó posztját összesen több mint 3 millió forintból népszerűsítették. Nagy szintlépés ez „a kopasznak”, mert korábban csak két bejegyzésére hirdettek, tízezres nagyságrendben.

Az eddigi legnagyobb Megafon-nyertes viszont Rákay Philip: rá már 4,8 millió forintot költöttek március 27-e óta.

A VIVA TV egykori műsorvezetője, a közmédia korábbi intendánsa videóiban azt bizonygatja, hogy oltásellenes a baloldal, ekézi Karácsonyt, Gyurcsány Ferencet és az uniós vakcinabeszerzést is. A néha posztonként is egymillió forintot meghaladó összegű hirdetésekkel 500 ezer és 1 millió közötti felhasználót értek el általában, de volt olyan is, ami egymilliónál is több felhasználó falán jelent meg. Szép teljesítmény ez ahhoz képest, hogy 60 ezren követik a tanácsadóként is hasító, a vári lakásával és Balaton-parti ingatlanszerzésével is a hírekbe kerülő Rákayt a Facebookon.

A Megafon Deák Dániel két posztját is megtolta: a kormánypárti XXI. Század Intézet vezető elemzőjére 900 ezer forintot költöttek, amivel 20-30-szor több emberhez ért el az üzenete, mint amennyien követik őt. Az ő üzenete mindkét esetben ugyanaz volt: a baloldal oltásellenes.

A negyedik befutó Bohár Dániel, aki ugyancsak a Pesti TV csapatát erősíti. Neki az arról szóló posztját erősítette fel a Megafon 400 ezer forinttal, hogy a CNN buktatta meg Donald Trumpot. Bohár ehhez azt is hozzáfűzte, hogy „a magát függetlennek hazudó ballibsi sajtó” ugyanúgy ferdít politikai megfontolásból, mint a CNN.

A Megafon utóbbi havi működése jól mutatja, hogy mekkora energiát és pénzt fog megmozgatni a Fidesz azért, hogy a közösségi médiában is hasonlóan dominálja az ellenzéket, mint a hagyományos felületeken. Erre pedig nem is kell külön kampányköltségeket elszámolni, ha vannak olyan készséges és nehezen ellenőrizhető forrásokból működő szervezetek, mint a Megafon.

A közösségi médiahirdetések pedig annál nagyobb hangsúlyt kaphatnak, minél jobban korlátozzák a politikusok, politikai tartalmak elérését a Facebookon, mint az állítólag egy „technikai hiba” hatására történt egy napra két hete Magyarországon is. A fideszes politikusok rögtön cenzúrát kiáltottak erre, azonban a Facebook-statisztikák azt mutatják, hogy pártállástól függetlenül zuhant be lényegében minden magyar politikusi oldal elérése.

Az ehhez hasonló korlátozás azonban csak az organikus elérésre igaz, hirdetésekkel át lehet törni az algoritmus által belőtt plafont. Magyarán ha így alakítják a Facebook-algoritmust, akkor az fog inkább eljutni a választókhoz, akinek több pénze van. A Megafon által indított hirdetési kampány pedig valószínűleg még csak kóstoló abból, hogy mennyire szórhatja majd tele kéretlen üzenetekkel is a választók falát az, akinek ez nem drága.