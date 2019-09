A varázsdobozon és a fiatalok szavazatain múlhat Karácsony győzelme

Az ellenzék és a Fidesz gyökeresen más kampányt folytat a fővárosban. Az ellenzék, Karácsonnyal az élen egységesen megy előre, Tarlós István viszont alig látszik, a fideszes polgármesterjelöltek pedig sokan a pártlogót elrejtve kampányolnak. Mi áll a háttérben?

Karácsony Gergely kampánycsapatában egy bűvös szám, a 400 ezer körül forog minden: úgy gondolják, ennyi szavazattal biztos az ellenzéki főpolgármester-jelölt győzelme. Ez úgy jön ki, hogy az SZDSZ-es Demszky Gábor 2006-ban 362 ezer szavazattal tudott nyerni Tarlós István 349 ezer voksával szemben, és 2010 óta ugyan Tarlós nyert kétszer, de választásról választásra kevesebb (321, majd 290 ezer) szavazattal. Ezért gondolják Karácsonyék, hogy ha képesek Demszky eredményét megugrani, akkor a Fidesz elveszíti Budapestet.

Erre csak magas részvételnél van esély

– mondta ki a nyilvánvalót kedden egy háttérbeszélgetésen Karácsony Gergely.

Az utóbbi időben több olyan emberrel beszéltünk, akik felelősek Karácsony kampányáért, hogy kiderítsük, miként igyekeznek elérni, hogy magas legyen a részvétel október 13-án Budapesten. Az ellenzéki jelölt győzelme ugyanis még úgy is kétséges, ha sikerül a mozgósítás, ha viszont kevesen mennek el, akkor borítékolható Tarlós győzelme: nem véletlenül csinál a Fidesz az ellenzékével ellentétes előjelű, a választók altatásra és elbizonytalanítására játszó kampányt.

Hol vannak a fiatalok?

A Karácsony-kampány két lábon áll:

egyrészt országos témákról szól, hogy megszólítsák azokat, akik inkább „arra rezonálnak, hogy egy Orbán elleni népszavazás a főpolgármester-választás”,

másrészt budapesti ügyeket is elővesz, mert „van egy fiatalabb, képzettebb réteg, amelyet az önkormányzatiság érdekel”.

Ezt a két elnagyoltan megrajzolt csoport sokkal részletesebben látszik azok alapján az előválasztás környékén végzett felmérések és fókuszcsoportos kutatások alapján, amelyeket Karácsonyék rendeltek, hogy stratégiát építhessenek, de ebből a részletezésből nekünk most csak a pártpreferenciák és a korcsoportok érdekesek.

Ahogy Karácsony finoman megfogalmazta: „Különböző a pártok szimpatizánsainak rám szavazási hajlandósága”. Lefordítva ez úgy hangzik, hogy az MSZP-sek és a DK-sok a mérések szerint nagy százalékban szavaznának szívesen Karácsonyra, viszont a Momentumosok, az LMP-sek és a jobbikosok jellemzően fiatalabb és tanultabb szavazótábora nehezebben meggyőzhető.

Úgy számolnak, hogy ha ez utóbbi három párt budapesti szavazóinak 70 százalékát sikerül mozgósítani, akkor hátradőlhetnek. De ettől még messze vannak.

A Momentum kezében a kulcs?

„Még úgy 100 ezer biztos szavazót be kellene húzni” – mondta például a Karácsony-kampány egyik vezetője, amiből érezhető, hogy kemény feladat áll előttük, ha győzni akarnak október 13-án. Az MSZP-szavazóknál nincs nagy feladat. A DK-sokat Dobrev Klárán keresztül igyekeznek megszólítani, illetve a párt hálózati összekötőjeként a kampányban dolgozó Élő Norbert XII. kerületi polgármesterjelöltben bíznak.

Mivel az az EP-választás eredményei alapján a Momentum lett Budapesten a második számú ellenzéki erő, a kulcskérdés a Momentum-szavazók megnyerése. A Momentum ismert arcai egészen a hét elejéig nem voltak Budapesten, mert a párt megyei listáihoz nehezen gyűltek az aláírások, ezért országszerte kampányoltak. Viszont most, hogy ezek meglettek, jobban koncentrálhatnak fővárosra.

A kampánynyitón az első sorban valaki mindennél hangosabban üvöltötte, hogy Hajrá Gergő! Kerpel-Fronius Gábor volt az

– mesélte Karácsony annak alátámasztására, hogy a Momentumra számíthat.

Az LMP és a Jobbik tábora ma már jóval kisebb Budapesten, de az ő szimpatizánsaik is fontosak lehetnek, főleg egy szoros versenyben. „Az LMP-sek megszólítására Szél Bernadett a legjobb” – mondta Karácsony az LMP-t egy éve hátra hagyó volt társelnökről, aki azonban még mindig LMP-sként él sokak fejében. A Jobbik viszont egybehangzó vélemények alapján szervezetileg is az összeomlás szélén van, így nehézkes megmaradt szavazóinak megnyerése. Ráadásul a körükben Tarlós mindig is elég népszerű volt.

A fideszesekre nem is lőnek Karácsonyék, mert ahogy fogalmaztak „a budapesti ellenzék támogatottsága olyan, mint egy közlekedőedény”, csak az ellenzéki pártok támogatottságában vannak elmozdulások, összességében nem nagyon lesznek az ellenzéki szavazók Budapesten se többen, se kevesebben.

És amiről még nem volt szó, de kulcsfontosságú Karácsonyéknak: a bizonytalanokat és pártnélkülieket a lehető legnagyobb számban kell maguk mellé állítaniuk, mert ők is kellenek a magas részvételhez. Háttérbeszélgetéseink alapján ezt a csoportot is nagyon hasonlónak mérték sok szempontból, mint a momentumosokat és azokat, akik régebben az LMP-re szavaztak.

A Fidesz altat

Karácsonyéknak tehát két nagy feladatuk van:

hatékonyan elérni a Momentum szavazótáborát,

és minden erővel mozgósítani a bizonytalanokat is.

Mivel az erőforrásaik sokkal szűkösebbek, mint a kormányoldalnak, ezért a kampányuk sem hagyományos abban az értelemben, hogy nem klasszikus médiamegjelenésekkel és kültéri reklámokkal operálnak. Ezekben simán veri őket a Fidesz, még úgy is, hogy egyelőre nem látszik túlzottan az, hogy Tarlós István kampányolna.

Ez lehet tudatos is, hiszen a Fidesznek éppen az az érdeke, hogy alacsony legyen a részvétel, hiszen abban bíznak, hogy saját szimpatizánsaikat nagy biztonsággal tudják elvinni szavazni.

A Fidesz másik fegyvere, hogy hitelteleníti az ellenzéki jelölteket: erre a legjobb példa a Fidelitas plakátkampánya, ami Berki Krisztiánnal és Puzsér Róberttel ábrázolja egy cirkuszban Karácsonyt. A kormányoldali média hasonló alapon másról sem beszél, mint „ellenzéki roncsderbiről”, azaz az egyetlen üzenet, hogy alkalmatlan jelöltek „bohóckodnak” Tarlós kihívóiként, hiába, hogy egyikük egy nyilvánvalóan a Fidesz háttértámogatását élvező vasalt heréjű celeb-szélhámos, a másikuk pedig Zugló öt éve hivatalban lévő polgármestere.

Ezzel párhuzamosan Tarlós szinte egyáltalán nem kampányol: elvétve ír egy nyílt levelet, néha bemegy egy-egy baráti stúdióba, de semmi több. Ennek egyrészt oka az is, hogy Tarlóst nehéz is kampányolásra bírni, másrészt nem felhőtlen a viszonya a Fidesz központi stábjával.

Az is szembetűnő, hogy a kerületi fideszes polgármesterjelöltek kampányai sincsenek összehangolva. Míg az ellenzékiek egységes dizájnnal, központilag szervezve, Karácsony kampányával összehangolva készülnek a választásra, addig a fideszesek mellett nem jelenik meg Tarlós, sokan még a pártlogót is alig vállalják, Óbudán és Újpesten például a polgármester nevét viselő egyesület is a jelölőszervezetek közé került a Fidesz és a KDNP mellett. Nagy kontraszt ez az öt évvel ezelőtti budapesti választáshoz képest, amikor egységes arculattal, büszkén hirdette minden kormánypárti, hogy: „Bízzon a Fideszben!”

Mindenük az internet

Karácsonyéknak természetesen esélyük sincs olyan volumenű kampányra, mint amilyet a Fidesz csinált 2014-ben. Összesen száz óriásplakátjuk és kétszáz citylight-hirdetésük lesz Budapest-szerte, ami elég kevés.

Amiben bíznak, az az úgynevezett varázsdoboz.

Ez egy online kampányokra kitalált eszköztár, amit egy ilyesmivel foglalkozó cégtől vásároltak Karácsonyék. Ebben a chatbottól kezdve az emailes megkeresésekig, a Facebook-kampánytól a pontos targetálásig mindenféle útmutató, program és praktikus segítség benne van. Nem véletlenül mondta Karácsony több kerületi stábnak, hogy amit felmérésekre költenének, azt költsék inkább online kampányra, mert ebben érzik a potenciált.

Emellett április óta, legális módon adatbázist is építenek Karácsonyék: egyrészt direkt megkeresésekkel mozgósítanak, másrészt aktivistákat toboroznak. Aktivistákra azért van nagy szükségük, mert az utolsó percekig nekik lesz a feladatuk, hogy szavazásra bírják a szimpatizánsokat, hiszen már nincs kampánycsend. Márpedig jelenleg nincs annyi emberük, hogy a szavazókörökbe is delegáljanak szavazatszámlálókat, és legyenek még annyian, akik akár személyesen, akár telefonon győzködik azokat, akiken a magas részvétel, és így Karácsony győzelme múlhat.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu