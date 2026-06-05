Fordulat jöhet a Fidesz Budapest-politikájában

A budapesti Fidesz új elnöke szakítana azzal a szemlélettel, amely szerint a fővárosban elég a minimális politikai teljesítmény, mert a vidéki eredmények biztosítják a választási győzelmet. Szatmáry Kristóf a Magyar Nemzetnek azt mondta: erős, együttműködő és szakmaibb politizálást folytató pártot építene.

Komoly kritika lehet elődjének, Szentkirályi Alexandrának az is, hogy Szatmáry Kristóf konstruktív ellenzékiként rámutatna a fővárosi vezetés és a Tisza-kormány hibáira, de támogatna minden olyan kezdeményezést, ami a budapestiek érdekeit szolgálja. Szerinte a választások eredménye világossá tette, a Fidesz korábbi stratégiája megbukott, a pártnak új alapokra kell helyeznie Budapest-politikáját.

Noha a Fidesz áprilisban egyetlen egyéni körzetben sem győzött Szatmáry szerint Budapesten továbbra is a Fidesz számít a legerősebb pártnak a polgármesterek, az önkormányzati képviselők és a fővárosi frakció összteljesítménye alapján. Szeretné a budapestieknek világossá tenni, hogy jelentős a különbség a Tisza Párt ígéretei és gyakorlati megvalósításuk között.

Stílusváltást ígért

Szatmáry Kristóf változtatna a kommunikáción is, szakmaibb, árnyaltabb politizálást folytatna, nem keresné minden ügyben a konfliktus. Politikai tapasztalatai ellenére új szerepét inkább átmenetinek nevezte, de jelezte: a megújulás nem megy egyik napról a másikra. A Fidesz tisztújító kongresszusáról azt mondta:

a budapesti szervezet önálló politikát kíván folytatni,

de arra számít, hogy országos szinten is hasonló megújulási folyamat kezdődik. A budapesti választmány a kongresszus előtt még megvitatja az alapszabály-módosításokat, személyi ügyeket.

Szatmáry információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer, a jövőben újra a kerületi alapszervezetek jelentenék a működés alapját. A fővárosi Fidesz új Budapest-politikájához szerinte minden alap megvan a kerületekben, illetve a Fővárosi Közgyűlésben, a változások pedig legkésőbb őszre a nyilvánosság számára is egyértelművé válhatnak.