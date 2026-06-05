Feladta magát B. Attila, aki belekötött három utasba az M3-as metrón a nemi identitásuk miatt

Jelentkezett a rendőrségen az a 28 éves férfi, aki belekötött a haverjával három utasba az M3-as metrón a nemi identitásuk miatt. A BRFK azonosította a közösség tagja elleni erőszak miatt keresett másik férfit is.

A BRFK tájékoztatása szerint két férfi február 15-én este az M3-as metrón három utas nemi identitására tett sértő megjegyzéseket. A felek között hangos szóváltás alakult ki, amelynek során az egyik utas haját is meghúzták. A két férfi a fenyegető magatartásával csak akkor hagyott fel, amikor az utasok felhívták a 112-es segélyhívót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívást tett közzé a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében. A sajtómegjelenés eredményeként az egyik férfi önként jelentkezett a VI. Kerületi Rendőrkapitányságon, ahol elismerte, hogy ő látható a felvételen.

A BRFK Bűnügyi Főosztály nyomozói a 28 éves B. Attilát közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az eljárás során azonosították a férfi társát is, a 27 éves C. Bencét is, akit szintén közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. Egyikük sem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.

Kihallgatásukat követően mindkét férfi lakóhelyén kutatást tartottak, amelynek során lefoglalták az elkövetéskor viselt ruházatukat.

Egy férfi bicskával támadt leszbikus nőkre a villamoson még 2021-ben, őt öt év börtönre ítélték korábban.