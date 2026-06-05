Az óbudainak nevezett, valójában több kerületre és most már Pécsre is kiterjedő korrupciós ügy egyik kulcsszereplője egy nagy közétkeztetési cégcsoport lehet, amelyet a Telexnek több forrás is a Hungastként azonosított.

A hírportál pénteki cikkében felidézi, hogy az ügyészség gyanúja szerint a vállalat tulajdonosa és vezetője közvetítőkön keresztül kenőpénzeket juttathatott II. és III. kerületi, valamint pécsi önkormányzati vezetőknek azért, hogy a cégcsoport számára kedvező szerződések szülessenek. A pénzek átadását a feltételezések szerint egy már korábban letartóztatott közvetítő intézhette.

A Hungast érintettségét erősíti, hogy az elmúlt években több érintett önkormányzatnál is jelentős közbeszerzéseket nyert: a II. kerületben 2022-ben, Óbudán 2023-ban, Pécsen pedig szintén 2022-től lát el közétkeztetési feladatokat. A most letartóztatott személyek között van a II. kerület jelenlegi és korábbi polgármestere, az MSZP-ből két éve kilépett Őrsi Gergely, illetve a fideszes Láng Zsolt, valamint a III. kerületi Fidesz elnöke, Puskás Péter.

Információk szerint a hatóságok az utóbbi napokban házkutatást tartottak a cégnél, ám a vállalat és tulajdonosa nem reagált a sajtó megkereséseire. A Hungast mostanában azzal szerepelt a hírekben, hogy több helyen bevezették a szabadszedéses menzát – erről lapunk is hosszabban írt.

Kapcsolódás Papcsák Ferenchez és Bánki Erikhez

A cég körüli mostani gyanú egy olyan szereplőt érint, amelynek terjeszkedése korábban is visszatérő viták tárgya volt. Már 2014-ben beszámoltak arról, hogy Papcsák Ferenc akkori XIV. kerületi fideszes polgármester döntése nyomán a Hungast-Mecsek Kft. vette át a zuglói iskolák tálalókonyháinak üzemeltetését évi mintegy 200 millió forintért. Az önkormányzat korábban szerződést bontott a szolgáltatóval, majd korlátozott közbeszerzést írt ki, amelynek nyertese végül a Hungast lett, később pedig egyedüli ajánlattevőként is szerződéshez jutott.

A Hungast előretörése más városokban is kritikákat váltott ki. 2018-ban Szekszárdon az önkormányzat saját, addig nyereséges közétkeztetési cégét szorította vissza, amikor az iskolák többségének ellátását a Hungast érdekeltségébe tartozó Kölyökmenza Kft.-nek adta át. Bírálók, köztük Hadházy Ákos, azt állították, hogy a város kedvezőbb feltételekkel finanszírozta az új szolgáltatót, miközben az addigi önkormányzati cég bevételei jelentősen visszaestek.

A vállalat növekedését régóta politikai kapcsolatokkal is összefüggésbe hozza a sajtó. A Hungast tulajdonosi körének és a céghez köthető üzleti hálónak korábban volt kapcsolódása Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselőhöz, aki ugyanakkor többször tagadta, hogy befolyása lenne a cég működésére. A cégcsoport gyors terjeszkedése ennek ellenére évek óta visszatérő témát jelent a közéletben.

A mostani nyomozás még folyamatban van, és az ügyészség egyelőre nem nevezett meg konkrét személyeket, de több egymástól független forrás szerint a Hungast vezetői is a gyanúsítottak között lehetnek. A Telex megkereste Bánkit, aki azt írta, hogy őt nem keresték a hatóságok, az ügyről a sajtóból értesült.