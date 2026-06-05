óbudai korrupciós ügyhungastpapcsák ferencbánki erik
Belföld

Gyanús közbeszerzésekben részt vevő közétkeztetési óriás bukkanhatott fel az óbudai korrupciós ügyben

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Kőrös Gábor / 24.hu
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admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 15:30
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Kőrös Gábor / 24.hu
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Több forrás szerint a Hungast-csoport állhat a több önkormányzatot érintő korrupciós ügy egyik szálának középpontjában – a cég körül korábban Papcsák Ferenc és Bánki Erik is megjelent.

Az óbudainak nevezett, valójában több kerületre és most már Pécsre is kiterjedő korrupciós ügy egyik kulcsszereplője egy nagy közétkeztetési cégcsoport lehet, amelyet a Telexnek több forrás is a Hungastként azonosított.

A hírportál pénteki cikkében felidézi, hogy az ügyészség gyanúja szerint a vállalat tulajdonosa és vezetője közvetítőkön keresztül kenőpénzeket juttathatott II. és III. kerületi, valamint pécsi önkormányzati vezetőknek azért, hogy a cégcsoport számára kedvező szerződések szülessenek. A pénzek átadását a feltételezések szerint egy már korábban letartóztatott közvetítő intézhette.

A Hungast érintettségét erősíti, hogy az elmúlt években több érintett önkormányzatnál is jelentős közbeszerzéseket nyert: a II. kerületben 2022-ben, Óbudán 2023-ban, Pécsen pedig szintén 2022-től lát el közétkeztetési feladatokat. A most letartóztatott személyek között van a II. kerület jelenlegi és korábbi polgármestere, az MSZP-ből két éve kilépett Őrsi Gergely, illetve a fideszes Láng Zsolt, valamint a III. kerületi Fidesz elnöke, Puskás Péter

Információk szerint a hatóságok az utóbbi napokban házkutatást tartottak a cégnél, ám a vállalat és tulajdonosa nem reagált a sajtó megkereséseire. A Hungast mostanában azzal szerepelt a hírekben, hogy több helyen bevezették a szabadszedéses menzát – erről lapunk is hosszabban írt. 

Kapcsolódás Papcsák Ferenchez és Bánki Erikhez

A cég körüli mostani gyanú egy olyan szereplőt érint, amelynek terjeszkedése korábban is visszatérő viták tárgya volt. Már 2014-ben beszámoltak arról, hogy Papcsák Ferenc akkori XIV. kerületi fideszes polgármester döntése nyomán a Hungast-Mecsek Kft. vette át a zuglói iskolák tálalókonyháinak üzemeltetését évi mintegy 200 millió forintért. Az önkormányzat korábban szerződést bontott a szolgáltatóval, majd korlátozott közbeszerzést írt ki, amelynek nyertese végül a Hungast lett, később pedig egyedüli ajánlattevőként is szerződéshez jutott.

A Hungast előretörése más városokban is kritikákat váltott ki. 2018-ban Szekszárdon az önkormányzat saját, addig nyereséges közétkeztetési cégét szorította vissza, amikor az iskolák többségének ellátását a Hungast érdekeltségébe tartozó Kölyökmenza Kft.-nek adta át. Bírálók, köztük Hadházy Ákos, azt állították, hogy a város kedvezőbb feltételekkel finanszírozta az új szolgáltatót, miközben az addigi önkormányzati cég bevételei jelentősen visszaestek.

A vállalat növekedését régóta politikai kapcsolatokkal is összefüggésbe hozza a sajtó. A Hungast tulajdonosi körének és a céghez köthető üzleti hálónak korábban volt kapcsolódása Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselőhöz, aki ugyanakkor többször tagadta, hogy befolyása lenne a cég működésére. A cégcsoport gyors terjeszkedése ennek ellenére évek óta visszatérő témát jelent a közéletben.

A mostani nyomozás még folyamatban van, és az ügyészség egyelőre nem nevezett meg konkrét személyeket, de több egymástól független forrás szerint a Hungast vezetői is a gyanúsítottak között lehetnek. A Telex megkereste Bánkit, aki azt írta, hogy őt nem keresték a hatóságok, az ügyről a sajtóból értesült.

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