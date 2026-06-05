kormánykörnyezetvédelemközlönymagyar péter
Belföld

Döntött a kormány a pártok pénzeiről

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 05. 12:53
Mohos Márton / 24.hu
Megjelentek a Magyar Közlönyben a legfrissebb határozatok.

A kormány döntött a vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatásáról szóló rendelet módosításáról. Szombattól Georgia, Örményország és a Fülöp-szigeteki Köztársaság állampolgárai már nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. de a korábban kiadott engedélyek érvényesek maradnak lejártukig. Orbán Anita külügyminiszter ennek megfelelően a Hivatalos Értesítőben vissza is vonta a szaktárca korábbi közleményét.

A pártokat és a pártalapítványokat megillető állami támogatásra vonatkozó szabályozást soron kívüli felülvizsgálják, de Kármán András pénzügyminiszternek azonnal gondoskodnia kell 1 644 250 705 forint egyszeri átcsoportosítááról.

A pártok és alapítványaik 2026. évi – május 31-ig fel nem használt előirányzatából az országos listán mandátumot szerzett pártok között így oszlik el a pénz:

  • Tisza Párt – 706 612 582
  • Fidesz – 517 689 412
  • Mi Hazánk – 157 188 388
  • KDNP 92 925 000 forint.

A listán mandátumot nem szerző pártok közöl csak a Demokratikus Koalíció számíthat pénzre, 12 384 620 forintra, többet alapítványa (Új Köztársaságért Alapítvány), amely 17 905 452 forintot kap.

A Tisza új pártalapítványának támogatására 887 258 069 forint jut. A Fidesz Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványa 614 116 470, a Mi Hazánk Alapítvány 92 910 810, a Barankovics István Alapítvány (KDNP) 3 009 199 kap,

A Magyar Közlönyben megjelent döntések szerint egyelőre csak határozat született a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek augusztus végéig kell kidozgoznia – a szakmai szervezetek bevonásával – a valós teljesítmények mérésére alkalmas szakmai javaslatot.

A további határozatok szerint a kormány

  • azonnal megkezdi a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását,
  • önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóságot hoz létre,
  • megerősíti a környezeti felelősségi rendszert, szigorítja a  környezetkárosító tevékenységekkel szembeni szankciókat,
  • a védett állami erdők megőrzése érdekében átmeneti fakitermelési moratóriumot rendelt el,
  • megszünteti az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínére vonatkozó miniszteri kijelölési jogot,
  • felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási koncesszióról kötött szerződést.

A Tisza-kormány döntött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumok nyilvánosságra hozatalával, a beruházás átvilágításával kapcsolatos intézkedésekről, a pártokat és a pártalapítványokat a választási eredmények alapján támogatás mértékéről, átcsoportosításáról.

A kormányszóvivői tájékoztatóról szóló tudósításunk itt olvasható:

Kapcsolódó
Vitézy Dávid: 800 milliárd forintnyi támogatást vesztettünk el, mert politikusok nem akarták kitölteni a vagyonnyilatkozatukat
Pénteken tájékoztatnak a kormányszóvivők.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét
Felgyújtották egy rendőr kocsiját a gödöllői kapitányság előtt
Először adták át a Kálloy Molnár Péter-díjakat, Pokorny Lia a színész családjának ajánlotta fel a pénzjutalmat
Ifj. Lomnici is Orbánra vár, Békemeneteket ígér
Elszabotálja az orvosok többsége a szívhangrendelet betartását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik