Hárommillió követőnél tart a magyar srác, aki elhitette a TikTokkal, hogy ő Lionel Messi

Hárommilliónál is többen követik Király Dávid Izmael TikTok-fiókját, akinek focis mémvideóin már milliós nézettségek vannak. Készített ugyanis egy profilt Lionel Messi nevében, a felhasználók pedig azt hitték, hogy a dolog mögött valóban az argentin futballista áll. A dolog elburjánzott, így most a világ több pontján is azt hiszik, hogy tényleg Messi ejt meg trollkodó hozzászólásokat többet közt a Real Madrid focistáinak hivatalos profiljai alatt.

A TikTok népszerűsége elvitathatatlanná vált 2021-re: sikere abban rejlik, hogy bárki feltölthet rövid, lehetőleg humoros, zenei aláfestéssel kísért videókat, melyek aztán nagyon hamar felfuthatnak, ha arra rákap a közönség. Ám a platform szabályrendszere kifejezetten ingatag lábakon áll – sokáig épp emiatt tűnt úgy, hogy az Amerikai Egyesült Államokban tiltólistára kerül a használata. Sok a felnőtt tartalom, amelynek ugyan a hozzáférhetősége életkorfüggő, de szinte lehetetlenség kikerülni a veszélyesebb tartalmakat.

Kedvelt videóformátum a kiskorúaknál is a népszerű előadók slágereire való tátogás (nem ritkán trágár nyelvezettel), amit sokszor olyan mozgásformákkal adnak elő, melyeknek erős a szexuális tartalmuk.

Ezen kívül a bullying is jelen van a platformon, az ehhez kapcsolódó kommenteket pedig nem tudja kellő mértékben szűrni az oldal. E miatt tizenhárom év a regisztrációs korhatár a TikTokon, amit még mindig igen alacsonynak tartanak a szakértők. A trollkodó Messit simán bekajálták Hogy a tiktokos szűrés mekkora hatékonysággal bír, arról egy magyar fiatalember, Király Dávid Izmael tud sokat mesélni. A 24.hu-t amiatt kereste meg, mert különös társadalmi kísérletbe vágott nemrég: kiválasztott egy hírességet, akinek nincs hivatalos profilja a platformon, majd a nevében létrehozott egyet. Választása az FC Barcelona hatszoros aranylabdás játékosára, Lionel Messire esett, így született meg a @messi_barcelona_official nevű TikTok-profil. Leginkább arra voltam kíváncsi, mennyire lehet ezzel a módszerrel követőket szerezni, valamint hány embert lehet elérni így az interneten – magyarázza lapunknak Dávid. Elmondása szerint hirtelen ömleni kezdtek a profilra a követők, két hét leforgása alatt kétmilliót szerzett belőlük, ezt pedig rövid, vicces videók elkészítésével hozta össze. A tartalmai nem bonyolultak: nem meglepő módon legtöbbször Lionel Messi ezeknek a központi alakja, akit általában a Barcelona valamelyik riválisával állít szembe. Népszerű összevágott videó, mikor Messi megáll a zebrán a saját autójával, majd az ott ácsorgó óvodás rajongóinak autogramot kezd osztogatni. Ezt összevágta egy olyan felvétellel, amin Cristiano Ronaldo látható, ahogy az utcán sétál testőrei társaságában, egy rajongója pedig szelfit szeretne készíteni vele – ám a futballista szimplán csak arrébb löki a könyökével a férfit. Az ilyesfajta kisarkított tartalmakkal őrületes mennyiségű nézettséget és lájkot generált. @messi_barcelona_official Messi VS Ronaldo 😱😱😳😳😳 ♬ eredeti hang - Leo Messi Fan Hogy a videóira még több megtekintést vonzzon, elkezdett Messi riválisainak TikTok-videói alá kommentelni – például Sergio Ramosnak, a Real Madrid védőjének profilja alatt is. Ezek több milliós nézettségű videók, óriási elérésekkel, őrületes mennyiségű kommenttel. Itt kezdtem trollkodni, a hozzászólásaimat pedig rendre annyian lájkolták, hogy az lett a legnépszerűbb, így a lista tetejére került, emiatt pedig egyre többen találták meg a profilomat. Valamit annyira jól csinált Dávid, hogy maga a TikTok is elhitte, hogy tényleg ő Lionel Messi, ugyanis megkapta a profilhitelesítő kék pipát, amit általában híres, nagy követőtáborral rendelkező, valós személyeknek oszt ki a platform (példaképp a valódi Ramosnak vagy Billie Eilish-nak). Ehhez a szabályzat szerint annyit kell tennie a felhasználónak, hogy aktívan gyártja a videókat, amelyekkel nem sérti semmilyen szinten a felhasználókat, illetve betartja a platform általános szabályait. Szerintem tévedtek ezzel kapcsolatban, mert hirtelen csak úgy megjelent a kék pipa a profil mellett, azaz úgy gondolták a moderátorok, hogy én vagyok Messi. Mindez azt eredményezte, hogy bekerültem a For You kategóriába, ami a TikTok legnépszerűbb videóit helyezi ki a főoldalra, azaz az egész világ számára elérhetővé teszi ajánlásként. Innen ugrott meg igazán a dolog, az egyik videómat 51 millió ember nézte meg pár hét alatt, ami szintén nagyot dobott a követőim számán. Ekkor döntött úgy, hogy a hivatalos oldalt átnevezi Leo Messi Fan Clubra (később Leo Messi Fanra), így kikerülve, hogy a csatornát felfüggessze a TikTok, ha esetleg rájönnek, mégsem az argentin labdarúgó és sajtócsapata áll a tartalmak gyártása mögött. Miután ez megtörtént, a kék pipa pár napra el is tűnt a profil mellől – azóta sem világos, hogy mi alapján kaphatta meg elsőre. Arról nem tud, hogy hírességek bedőltek volna a profilnak, de a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság, azaz a LaLiga hivatalos csatornája megkereste Dávidot, hogy két tartalmat távolítson el. A nézettség továbbra is magas a videókon, Dávid kiemeli, hogy mivel gyakorlatilag bármilyen zenét bevághat a vicces tartalmak alá, így egy magyar zenéből percek alatt világsláger válhat, ha a videó előkelő helyet szerez a népszerű tartalmak között – erre pedig minden esélye megvan a hárommilliós követőbázis miatt. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a továbbiakban sem tervez változtatni a videók stílusán, azaz marad minden a futball és Messi körül, de a TikTok európai terjeszkedése már anyagilag is megmutatkozhat a nézettségeken. @messi_barcelona_official 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 ♬ Oh No - Kreepa Egy ilyen profil akár milliókat is érhet… Még a nyáron derült ki, hogy a TikTok mögött álló ByteDance egyre inkább rááll a reklámozásra, ezt pedig a felhasználókkal oldaná meg. Ahogy a lap írja, a kínaiak nem akarnak lemaradni a Facebook és a YouTube mögött, így az Egyesült Államok után Európában is lehetővé teszik, hogy a felhasználók pénzt keressenek termékek reklámozásával. Egyelőre úgy áll a dolog, hogy húszmilliárd forintnak megfelelő dollárt osztanak szét Németország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia TikTok-sztárjai között, mindössze két feltételnek kell megfelelni: a felhasználónak tizennyolc év felettinek kell lennie, illetve magas követőszámmal kell rendelkeznie. Dávidnál ezek a követelmények adottak, így bizakodóan tekint a jövőbe, hozzátéve, trendeket nem figyel a videók gyártásánál, az összerakásuk pedig a félórás időtartamot is alig-alig haladja meg. Mint mondja: még azt is megfontolná, hogy eladja a hatalmas bázissal bíró profilját, ha a beleunna a tartalomgyártásba, vagy egy nagy összeget ajánlanának neki a fiókért cserébe. Ráció lehet ebben, hiszen sok követője van, sok embert el tud érni, ami egy ambiciózus cégnek akár hasznos is lehetne hirdetési szempontból, ám az oldal specifikusan a futballra épül, így erősen behatárolt a célközönség: egy sminkmárka például biztosan nem vásárolná fel, hogy hárommillió futballkedvelőt próbáljon behálózni. Egy biztos: Dávid rendesen megvezette a teljes TikTokot és több millió aktív felhasználót. …de felmerülnek jogi problémák A témában megkerestük dr. Baracsi Katalin internetjogászt, hogy oszlassa el a jogi ködfelhőt a profil működtetésével kapcsolatban. Szerinte jogi szempontból egy klasszikus személyiséglopással állunk szemben, ahol az érintett fél és képviselői akár be is perelhetik a fiatalembert – megtudtuk, a magyar jogszabályok értelmében, amit Dávid csinált, az személyes adattal való visszaélés. Úgy tűnik, egyelőre ezt a lépést Lionel Messi és képviselői nem fontolgatják, és az oldal készítőjét sem vezette semmilyen rossz szándék. Ha valaki társadalmi kísérletbe kezd, és felmerül annak a lehetősége, hogy közben ő maga bűncselekményt követ el, saját védelme érdekében egyeztetni kell az illetékes hatóságokkal és az adott platform képviselőivel, hogy saját személye és szerepe is tisztázott legyen. Ez nem történt meg, így a megtévesztés miatt maga a TikTok és a szponzorok is perelhetik a fiatalembert. Dr. Baracsi szerint akkor lenne igazán súlyos a probléma, ha Dávid gazdasági előnyre tenne szert ebből a fajta tartalomgyártásból, amihez jogosulatlanul jutna hozzá, ugyanis ezek a bevételek is Lionel Messit illetnék – ám ez a helyzet egyelőre nem áll fenn. Fontos a feltöltött tartalmak származását, szerzői jogait is vizsgálni. Ha szerzői jog védelme alá eső tartalmakat használt fel engedély vagy forrásmegjelölés nélkül, akkor ebben az esetben ilyen témájú perekre is számíthat, ami nagy összegű kártérítéssel vagy a felek megállapodásával végződhet. Ezek a lépések nem feltétlenül fognak megtörténni, de az általános elévülési időn belül – ami öt év – bármikor bekövetkezhet. Sőt, hivatalból is indulhat Dávid ellen eljárás, ha bárki úgy érzi, hogy az álprofil látogatása neki kárt okozott, kára keletkezett, és feljelentést tesz a rendőrségen – fejtette ki lapunknak a szakértő, aki hozzátette: a rajongói oldalak működtetése ismert formula a netes világban, szívesen is veszik a híres emberek az ilyen típusú segítséget, de kizárólag előre egyeztetett keretek és feltételek mellett. Fontos megemlíteni azt is, hogy a TikTok szabályrendszere nem egyértelmű azt illetően, hogy a harmadik féltől származó tartalmakkal miként lehet bánni: nagyjából a platformon található minden második videóban találunk ilyeneket, milliós követőbázissal rendelkező felhasználók esetében is, akik ráadásul olyan országban munkálkodnak, ahol bevételt jelent nekik a tartalomgyártás. Az egyetlen forrásmegjelölés ilyenkor a videó alatt hallható zene címének, előadójának feltüntetése, de például egy filmjelenet, videójátékból kivágott részlet felhasználását nem szankcionálják.