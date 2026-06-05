Karddal támadtak a követekre az ónodi országgyűlésen

Rakovszky Menyhért és Okolicsányi Kristóf Túróc vármegyei követeket 319 éve, 1707. június 6-án ölték meg. A küldöttek az ónodi országgyűlésre érkeztek, ahol nézetkülönbségbe keveredettek más résztvevőkkel – írja a Rubicon.

II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésre a vármegyék követe mellett a magyar nemesek küldöttségeit is meghívta. A megjelentek az éppen dúló szabadságharc legfontosabb kérdéseire, a Habsburg-ház ügyére és a küzdelem finanszírozására kerestek megoldást. A több napig tartó tanácskozás május 31-én kezdődött, a turóci előljárók eddigre már régóta elégedetlenkedtek. A vármegye két követe június 6-án szólalt fel, arról beszéltek, hogy az országot súlyosabb adók sanyargatják, mint Lipót király idejében, nekik pedig már annyi joguk sincs, hogy panaszkodhassanak ellene.

Rákóczi szenvedélyes beszéddel próbálta őket meggyőzni, melyben az általa hozott áldozatokról és elviselt szenvedéseiről szónokolt. A fejedelem beszéde annyira megindította Bercsényi Miklóst, Károlyi Sándort és Rákóczi legközelebbi bizalmasait, hogy többen közülük kardot rántottak, és lekaszabolták a két turóci követet. Rakovszky már a sátorban életét vesztette, Okolicsányit pedig három nappal később végezték ki, miközben a vármegye többi küldöttét börtönbe vetették.

Az országgyűlés az ezt követő napokban döntött Turóc vármegye jelképeinek eltörléséről, adót szavazott meg, majd június 13-án kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. A két turóci követ meggyilkolása egyébként a 19. században számos festőt megihletett, Than Mór és Orlay Petrich Soma is megörökítette az ónodi országgyűlés híres jelenetét.

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