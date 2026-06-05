IDEA: hat ügy felderítése kiemelten sürgős a magyaroknak, a kegyelmi botrány nincs ezek között

Május elején, az IDEA Intézet munkatársai azt vizsgálták, hogy az egykori ellenzéki, ma már kormánypárti szavazói bázis tagjai, (akik jelenleg sem szavaznának a Fidesz-KDNP-re, vagy a Mi Hazánkra), mennyire tartják sürgetőnek az elszámoltatást.

Megosztott társadalom

A vizsgálat tapasztalatai az IDEA szerint arra utalnak, hogy a társadalom megosztott az elszámoltatás fontosságának, sürgősségének a megítélésében, de a többség azért úgy gondolja, vannak sürgősebb kormányzati teendők is. Ugyan a relatív többség, a potenciális, kormánypárti szavazóbázis 40 százaléka a három vizsgált, lehetséges kormányzati feladat közül az elszámoltatást tartja a leginkább fontosnak, de ezentúl egyaránt 30 százalék azok aránya, akik ellátórendszerek reformját, illetve, azoké, akik a demokratikus intézményrendszer megerősítését tartják leginkább fontosnak.

Így végeredményben az mondható, hogy a társadalom többsége szerint nem az elmúlt 16 bűneinek számonkérése a legsürgősebb kormányzati feladat jelenleg.

Ezzel együtt, az a nagyjából 2-2,2 millió felnőtt, akik szerint az „elszámoltatás” a legsürgősebb, komoly nyomást is helyezhet az új kormányra, hiszen e szigorú fellépést követelő társadalmi csoport mérete a Fidesz-KDNP teljes támogatói bázisának méretével vetekszik.

A „számonkérés” szorgalmazói

A NER bűneinek kivizsgálása, a felelősök megkeresése és a számonkérés az átlagnál egyértelműen fontosabb az 50 évnél idősebbeknek, emellett a legnagyobb, vidéki városokban lakóknak és a falvakban élőknek. A „számonkérés” szorgalmazói elsősorban Tisza-szavazók, a kisebb, parlamenten kívüli pártok megmaradt támogatói, valamint a politikai preferenciáik szerint bizonytalannak tekinthető felnőttek kevésbé tartják ezt fontos feladatnak.

A vizsgálat következő lépésében az elszámoltatást fontosnak tartó válaszadók összesen 11, a választási kampány során gyakran elhangzó, a NER lehetséges bűneit érintő ügy közül válogathattak. Mindenkinek azt a két ügyet kellett megjelölni, amelyekről úgy gondolta, a Magyar-kormány ciklusának már az első 2 évében fontos utánajárni.

Hat ügy felderítése kiemelten sürgős

Az IDEA szerint jól látszik, hogy a vizsgálat során érintett ügyek valóban kiemeltek a kormánypártok, potenciális támogatói számára, hiszen lényegében senki sem látta úgy, hogy a listán felsoroltak egyikét sem szükséges a jövőben kivizsgálni.

A válaszok alapján hat ügy felderítése tűnik kiemelten sürgősnek és érdekes, hogy a kegyelmi botrány nincs ezek között a kiemelten fontos ügyek között. Legtöbben Orbán Viktor, illetve a volt miniszterelnök családjának gazdagodását szeretnék sürgősen felderíteni, illetve az MNB-vel, Matolcsy Györggyel és családjával kapcsolatos ügyek feltárását „végeznék el”. Emellett sokan vannak, akik Rogán Antal, illetve a NER-közeli üzletemberek tevékenységével kapcsolatban akarnak sürgős vizsgálatokat, illetve a Szőlő utcai események teljes feltárását szorgalmazzák.