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Belföld

IDEA: hat ügy felderítése kiemelten sürgős a magyaroknak, a kegyelmi botrány nincs ezek között

Nemzeti Menet
Varga Jennifer / 24.hu
A Tisza Párt 2025. október 23-án Nemzeti Menet címmel tartotta meg ünnepi rendezvényét az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.
24.hu
2026. 06. 05. 07:42
Nemzeti Menet
Varga Jennifer / 24.hu
A Tisza Párt 2025. október 23-án Nemzeti Menet címmel tartotta meg ünnepi rendezvényét az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.
Sokan a NER bűneinek feltárását, a felelősök elszámoltatását tartják a legsürgetőbb kormányzati feladatnak jelenleg, ezzel együtt többen vannak, akik a nagy, állami ellátó rendszerek átalakítását, vagy a demokratikus intézményrendszer megerősítését előbbre valónak gondolják. Az elszámoltatást kiemelten fontosnak tartók az Orbán-család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a leginkább sürgetőnek, viszont a kegyelmi botrány nincs ott a kiemelt fontosságú ügyek között – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. május elején elvégzett, kérdőíves felméréséből.

Május elején, az IDEA Intézet munkatársai azt vizsgálták, hogy az egykori ellenzéki, ma már kormánypárti szavazói bázis tagjai, (akik jelenleg sem szavaznának a Fidesz-KDNP-re, vagy a Mi Hazánkra), mennyire tartják sürgetőnek az elszámoltatást.

Megosztott társadalom

A vizsgálat tapasztalatai az IDEA szerint arra utalnak, hogy a társadalom megosztott az elszámoltatás fontosságának, sürgősségének a megítélésében, de a többség azért úgy gondolja, vannak sürgősebb kormányzati teendők is. Ugyan a relatív többség, a potenciális, kormánypárti szavazóbázis 40 százaléka a három vizsgált, lehetséges kormányzati feladat közül az elszámoltatást tartja a leginkább fontosnak, de ezentúl egyaránt 30 százalék azok aránya, akik ellátórendszerek reformját, illetve, azoké, akik a demokratikus intézményrendszer megerősítését tartják leginkább fontosnak. 

IDEA

Így végeredményben az mondható, hogy a társadalom többsége szerint nem az elmúlt 16 bűneinek számonkérése a legsürgősebb kormányzati feladat jelenleg.

Ezzel együtt, az a nagyjából 2-2,2 millió felnőtt, akik szerint az „elszámoltatás” a legsürgősebb, komoly nyomást is helyezhet az új kormányra, hiszen e szigorú fellépést követelő társadalmi csoport mérete a Fidesz-KDNP teljes támogatói bázisának méretével vetekszik.

A „számonkérés” szorgalmazói

A NER bűneinek kivizsgálása, a felelősök megkeresése és a számonkérés az átlagnál egyértelműen fontosabb az 50 évnél idősebbeknek, emellett a legnagyobb, vidéki városokban lakóknak és a falvakban élőknek. A „számonkérés” szorgalmazói elsősorban Tisza-szavazók, a kisebb, parlamenten kívüli pártok megmaradt támogatói, valamint a politikai preferenciáik szerint bizonytalannak tekinthető felnőttek kevésbé tartják ezt fontos feladatnak.

A vizsgálat következő lépésében az elszámoltatást fontosnak tartó válaszadók összesen 11, a választási kampány során gyakran elhangzó, a NER lehetséges bűneit érintő ügy közül válogathattak. Mindenkinek azt a két ügyet kellett megjelölni, amelyekről úgy gondolta, a Magyar-kormány ciklusának már az első 2 évében fontos utánajárni.

Hat ügy felderítése kiemelten sürgős

Az IDEA szerint jól látszik, hogy a vizsgálat során érintett ügyek valóban kiemeltek a kormánypártok, potenciális támogatói számára, hiszen lényegében senki sem látta úgy, hogy a listán felsoroltak egyikét sem szükséges a jövőben kivizsgálni. 

IDEA

A válaszok alapján hat ügy felderítése tűnik kiemelten sürgősnek és érdekes, hogy a kegyelmi botrány nincs ezek között a kiemelten fontos ügyek között. Legtöbben Orbán Viktor, illetve a volt miniszterelnök családjának gazdagodását szeretnék sürgősen felderíteni, illetve az MNB-vel, Matolcsy Györggyel és családjával kapcsolatos ügyek feltárását „végeznék el”. Emellett sokan vannak, akik Rogán Antal, illetve a NER-közeli üzletemberek tevékenységével kapcsolatban akarnak sürgős vizsgálatokat, illetve a Szőlő utcai események teljes feltárását szorgalmazzák.

Adatfelvételi információ

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. május 8. és 2026. május 11-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.

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