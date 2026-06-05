Ennyiért engedné el Sallai Rolandot a Galatasaray

Az Ntvspor.net cikkének címe szerint Sallai Roland megtöltheti a Galatasaray kasszáját, a portál szerint ugyanis a friss török bajnok vezetése meghozta döntését a magyar labdarúgó ügyében, akit állítólag angol és német klubok is üldöznek.

A portál azt írta, hogy mivel a klub célja, hogy bevételt szerezzen a játékosok eladásából, ezért a Sallai a lista első helyén áll azok között, akiket esetleg elengednek, ha ajánlat érkezik.

A portál úgy tudja – és ezt a Fotomac, illetve Cnntürk is megerősítette – hogy a magyar futballista ára legalább 15 millió euró.

Sallai a 2025–26-os szezonban 47 tétmérkőzésen lépett pályára az isztambuliak színeiben, egy gólt és hat gólpasszt jegyzett.