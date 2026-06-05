focigalatasaraylabdarúgássallai roland
Foci

Ennyiért engedné el Sallai Rolandot a Galatasaray

Roland Sallai of Galatasaray SK is in action during the Trendyol Super League match between Galatasaray and Fenerbahce at Rams Park on April 26, 2026, in Istanbul, Turkey. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sallai Roland
24.hu
2026. 06. 05. 16:30
Roland Sallai of Galatasaray SK is in action during the Trendyol Super League match between Galatasaray and Fenerbahce at Rams Park on April 26, 2026, in Istanbul, Turkey. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sallai Roland
A török sajtó egybehangzó értesülései szerint a török bajnok Galatasaray úgy döntött, 15 millió euróért lemond Sallai Rolandról, a magyar válogatott labdarúgóért ugyanis a hírek szerint angol és német klubok is érdeklődnek.

Az Ntvspor.net cikkének címe szerint Sallai Roland megtöltheti a Galatasaray kasszáját, a portál szerint ugyanis a friss török bajnok vezetése meghozta döntését a magyar labdarúgó ügyében, akit állítólag angol és német klubok is üldöznek.

A portál azt írta, hogy mivel a klub célja, hogy bevételt szerezzen a játékosok eladásából, ezért a Sallai a lista első helyén áll azok között, akiket esetleg elengednek, ha ajánlat érkezik.

A portál úgy tudja – és ezt a Fotomac, illetve Cnntürk is megerősítette – hogy a magyar futballista ára legalább 15 millió euró.

Sallai a 2025–26-os szezonban 47 tétmérkőzésen lépett pályára az isztambuliak színeiben, egy gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Kapcsolódó
Sallai Roland és Dogukan Sinik a Galatasaray-Antalyaspor mérkőzésen.
Török bajnoki címet nyert Sallai Roland a Galatasarayjal
Csak a hajrában gyűrte le ellenfelét a címvédő.

Ajánlott videó

Megvan a Liverpool új vezetőedzője

Friss

Népszerű

Összes
Magyarország első slim fit miniszterelnöke stílusváltást hoz a politikába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik