Ennyiért engedné el Sallai Rolandot a Galatasaray

Az Ntvspor.net cikkének címe szerint Sallai Roland megtöltheti a Galatasaray kasszáját, a portál szerint ugyanis a friss török bajnok vezetése meghozta döntését a magyar labdarúgó ügyében, akit állítólag angol és német klubok is üldöznek.
A portál azt írta, hogy mivel a klub célja, hogy bevételt szerezzen a játékosok eladásából, ezért a Sallai a lista első helyén áll azok között, akiket esetleg elengednek, ha ajánlat érkezik.
A portál úgy tudja – és ezt a Fotomac, illetve Cnntürk is megerősítette – hogy a magyar futballista ára legalább 15 millió euró.
Sallai a 2025–26-os szezonban 47 tétmérkőzésen lépett pályára az isztambuliak színeiben, egy gólt és hat gólpasszt jegyzett.
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