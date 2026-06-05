Januárban szóvá tette a mellőzését, most újra meghívást kapott Zalánki Gergő a pólóválogatottba

Zalánki még tavaly márciusban jelezte, hogy az eredményeket tekintve sikertelen 2024-es év mentálisan és fizikailag is megterhelő volt számára, ezért szüksége van a pihenésre, de már akkor is közölte, hogy vissza fog térni, és célja, hogy a következő két olimpián is szerepeljen.

2025 végén jelezte, hogy készen áll a visszatérésre a nemzeti csapatba, az Európa-bajnoki keretből azonban kimaradt – Varga Zsolt tanítványai ezüstéremmel zárták a belgrádi tornát.

Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó ezután januárban nyilvános Instagram-bejegyzésben írt arról, hogy hiába várta, nem kapott meghívót az összetartásokra.

Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is

– írta akkor.

Varga Zsolt szövetségi kapitány akkor azt ígérte, leül a játékossal megbeszélni a dolgokat. Ez így is történt, ennek ellenére Zalánki lemaradt az áprilisi világkupáról.

Egy cél a fontos: Los Angeles

A hazai szövetség pénteki beszámolója szerint, mivel sokan a Bajnokok Ligája jövő heti négyes döntőjére készülnek, az első három hétben olyan játékosokkal zajlik majd a felkészülés, akik már befejezték a szezont. A teljes keret június 29-én találkozik először.

Mint mindig, a játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára

– közölte Varga Zsolt szövetségi kapitány.

„Minden arról szól, hogy az összes játékos, aki szóba jöhet a 2028-as csapatkijelölésnél, a lehető legjobb állapotban legyen azon a nyáron. Azaz, ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti világbajnokságon és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen. Ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk.”

A felkészülési programban a július első hétvégéjén esedékes OTP Kupa a legfontosabb hazai állomás, ekkor Hollandiával, Szerbiával és Grúziával mérkőzik meg az együttes.

A vk-ra kijelölt csapat aztán július 12-én utazik el, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július 15. és 18. között, melynek keretében az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik.

Sydney-ben július 23-án játssza az első vk-meccset a válogatott: a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél, magyar idő szerint 12:15-től.

A magyar férfiválogatott kerete kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC) Vogel Soma (Ferencváros)

mezőnyjátékosok: Burián Gergely (CN Barceloneta), Dala Máté (Vasas), Ekler Bendegúz (Honvéd), Fekete Gergő (Ferencváros), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Péter (BVSC), Leinweber Olivér (RN Savona), Lugosi Csongor (Ferencváros), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Nagy Ádám (CN Marseille), Nagy Ákos (Ferencváros), Német Toni (Jadran Split), Simon Henrik (Honvéd), Szalai Péter (Vasas), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (Ferencváros), Vigvári Vendel (Ferencváros), Vigvári Vince (CN Barceloneta), Vismeg Zsombor (Ferencváros), Zalánki Gergő (Olympiakosz)

kereten kívüli meghívott: Dámosy Kristóf (KSI)