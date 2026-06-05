Felgyújtották egy rendőr kocsiját a gödöllői kapitányság előtt

Felgyújtották egy rendőr kocsiját Gödöllőn. A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozta az elkövető letartóztatását. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a gyanúsított június másodikán este megjelent a gödöllői kapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt.

A férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta. A gépjármű kiégett. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi kocsira és épületre, azonban annak közvetlen veszélye fennállt.

Az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt kérte a gyújtogató letartóztatását.