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Belföld

Felgyújtották egy rendőr kocsiját a gödöllői kapitányság előtt

ugyeszseg.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 05. 11:20
ugyeszseg.hu

Felgyújtották egy rendőr kocsiját Gödöllőn. A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozta az elkövető letartóztatását. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a gyanúsított június másodikán este megjelent a gödöllői kapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt.

A férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta. A gépjármű kiégett. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi kocsira és épületre, azonban annak közvetlen veszélye fennállt.

Az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt kérte a gyújtogató letartóztatását.

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