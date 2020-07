Tényleg akkora baj, hogy TikTok van a mobilomon?

2018-ban még csak pár magyar hallott a TikTokról, mostanra viszont rengeteg fiatal beszél róla folyamatosan, ahogy a kiberbiztonsági szakértők is, csak ők teljesen más okokból. Indiában és az USA haditengerészetnél tavaly betiltották, sőt az Egyesült Államok nemzetbiztonsági kockázat miatt vizsgálja a teljes betiltás lehetőségét is. És egy átlagos magyar fiatalnak is van miért aggódnia.

Februárban elkészült az első, hazai TikTok-felhasználók körében végzett kutatás, megmutatva, hogy a tiktokozó fiatalok a kedvenceiket már könnyebben beazonosítják, mint a legendás színészeket vagy éppen Budapest főpolgármesterét. A környezetünkben nem egyszer hallhatunk olyanról is, hogy a gyereket a Facebook és az Instagram nem igazán érdekli, ám él-hal a TikTokért.

A korábban Musical.ly nevű TikTok alkalmazásról sok szülő akkor hallott először, mikor a 2018-as ominózus Mammut-beli káoszba és tömegbe fulladt élő összejövetel hírét olvashattuk a médiában. Ez egy 2016-ban megjelent, kifejezetten kiskorúakat, fiatalokat célzó alkalmazás, amelyben zenére táncolnak, vagy valamilyen vicces, meghökkentő videós tartalmat tölthetnek fel 15 másodpercben, reménykedve a nagyszámú lájkban, kedvező hozzászólásokban, kiemelt nézettségben, tömeges megosztásban

– idézi vissza a hazai őrület kezdetét Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. IT-biztonsági szakértője.

A nemzetközi trendeknek megfelelően az appot elsősorban a 11-18 éves korosztály használja, a felhasználók 74 százalékát teszi ki ők, míg a 25 évnél idősebbeknél elhanyagolható az ismertsége. A tinik között viszont már az egyik első számú közösségi oldalnak számít, a felmérést kitöltő fiatalok 60 százaléka legalább napi fél órát használja, tíz százaléka pedig több mint két órát naponta.

Felzabálja az időt, gyűjti az adatokat

A hírekben jó pár hónapja olvasható, hogy a kínai ByteDance által birtokolt applikáció adatgyűjtése aggasztóan kiterjedt mértékű. Az üzemeltető az adatvédelmi hiányosságok miatt 2019-ben a valaha kiszabott legnagyobb adatvédelmi bírságot, 5,7 millió dollár büntetést kapott az Egyesült Államokban.

Kifejezetten durva hibákról volt szó: a videómegosztó oldal jogszerűtlenül és szülői engedély nélkül gyűjtötte a gyerekek adatait, ezen belül fotóikat, e-mail címüket, telefonszámukat, fizikai tartózkodási helyüket, a személyes információk ráadásul az alapbeállítás szerint publikusak is voltak.

A rendszer emellett azt is lehetővé tette, hogy a felhasználók privát kapcsolatba lépjenek, így az alkalmazás a kiskorúak miatt a pedofilok érdeklődését is felkeltette.

A tulajdonos ByteDance kapcsán is sok adatvédelmi aggályról olvashattunk, az Egyesült Államok haditengerészetnél tavaly, Indiában az idén tiltották be a TikTokot, sőt az USA nemzetbiztonsági kockázat miatt már vizsgálja a teljes betiltás lehetőségét is.

Nemrég Mike Pompeo amerikai külügyminiszter nyilatkozott úgy, hogy a TikTokot azoknak ajánlott letölteni, akik szeretnének privát információt adni a Kínai Kommunista Párt kezébe. Ehhez hozzá kell tenni, hogy Kína és Amerika között kiéleződött a feszültség az elmúlt években, főként biztonsági, kereskedelmi és technológiai kérdésekben, elég a kínai Huawei kiszorítását célzó szankciókat említeni.

A Reddit vezérigazgatója, Steve Huffman azt fejtegette, hogy az app olyan, mint egy parazita,

a felhasználók tudta nélkül hallgatózik a háttérben, az általa használt ujjlenyomatos technológia pedig biztonsági szempontból borzasztó, ezért ő semmiképpen nem fogja telepíteni a készülékére. A TikTok erre azt reagálta, hogy a vádak alaptalanok.

A TikTokot korábban több amerikai politikus is kritizálta, nemzetbiztonsági fenyegetésnek nevezve az appot, mert állításuk szerint az a kínai rezsim kezében van, és adatokat gyűjtenek a felhasználókról. Szintén ilyen indokokra hivatkozott India, ahol nemrég hatvan kínai alkalmazást tiltottak be, köztük a TikTokot. Sőt, még az Anonymous hackercsoport sem nyugodt: a hacktivista csoporthoz tartozó egyik Twitter-fiók július elsején hívta fel a felhasználók figyelmét arra, hogy azonnal töröljék a mobiljukról a videós alkalmazást.

Pedig lassan mindenki fenn lesz

A figyelmeztetések ellenére a TikTok népszerűsége folyamatosan növekszik, és nem úgy tűnik, hogy megálljt lehetne neki parancsolni. Ez az első olyan kínai app, ami az ország határain túl ekkora tömeget tudott meghódítani.

2019-ben negyedik legnépszerűbb volt az iPhone alkalmazások listáján. Már 2018-ban is 500 millió aktív felhasználója volt világszerte, ez a szám most 800 milliónál jár, és a TikTok hatalmas üzlet is egyben, hiszen a cég 2019-es bevétele 177 millió dollár volt. A gyerekek körében a mások vicces videóinak napi szintű telefonos nézegetése, de a saját magukról feltöltött tartalmak készítése is rendkívül népszerű, és valószínű, hogy itt sem tartják be a regisztrálásnál a 13 éves korhatárt.

Nem csoda, hogy a többi nagy közösségi cég, így a Google és a Facebook is kacérkodik azzal, hogy valamilyen módon használhatóvá tegye saját felületén a TikTok fő vonzóerejét jelentő, 15 másodperces videóformátumot. Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy a TikTok népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy rengeteg könnyen használható szerkesztési funkciót kínál, továbbá a közösségi funkciók is fejlettek.

A fiatalok pedig egyszerűen imádják a különféle őrült kihívásokat, például a mellcsapkodósat, az ujjevőset vagy akár a bepisilőset. És éppen ez a korosztály tarthat más veszélyektől is.

A veszélyek között nemcsak a felhasználók adatainak az ellopása, a korai online vásárlásra való serkentés, vagy a függőség kialakulása szerepel, hanem az életkornak nem megfelelő ijesztő tartalmak (önbántalmazás, depressziós, durva átverések, illetve veszélyes netes kihívásokról szóló), valamint a kommentekben, üzenetekben felbukkanó zaklatás is komoly negatívumként említhető. Mivel teljesen nem lehet őket ezektől megóvni, a legjobb amit a szülő tehet, hogy időkorlátot, valamint szabályokat állít fel a biztonságos használatra, privátra állítják a fiókot és a saját tartalmakat, emellett pedig rendszeresen beszélgessenek a lehetséges online veszélyekről

– fejtette ki Csizmazia-Darab István a TikTok veszélyeit illetően.

Miért nem töröljük akkor?

A világszerte begyűjtött adatok nagy része kínai szerverekre kerül, ahonnan a kormányzat akár ki is kérheti őket, rosszabb esetben kiberbűnözők is hozzáférhetnek, akár biztonsági réseken keresztül, hogy saját céljaikra használják fel azokat.

Felmerül a kérdés, hogy ha ennyire aggasztó ez az egész, akkor miért nem gondolkodnak el az emberek azon, hogy inkább lemondanak az appról. Akárcsak a jelszavaink kezelését nézzük, általánosságban elmondható, hogy a felhasználókat addig nem különösebben érdeklik az online térben leselkedő veszélyek, amíg nem történt a baj. Főleg nem érti a hétköznapi felhasználó, hogy miért kellenének bárkinek az ő adatai.

Bár némi javulás tapasztalható, sokan még mindig nem elég biztonságtudatosak, nem ismerik a kockázatokat. Például ha ellopják a jelszavunkat, akkor a hétköznapi átlagembereknek is keletkezhet jelentős káruk. Ha a nevükben ismerőseiknek hamisan üzennek, posztolnak: erkölcsileg lejáratnak, kölcsönkérnek, illetve munkahelyi, iskolai kapcsolatainkra nézve is könnyen lehet olyan kellemetlen tartalmakat mások nevében feltölteni, aminek akár iskolaváltás, vagy állásvesztés lehet a következménye. A személyes adatainkkal sem bánunk elég figyelmesen, pedig itt az illetéktelenek ezeket megszerezve megszemélyesíthetnek minket, nevünkben vásárolhatnak, hivatalos ügyeket intézhetnek, vagy akár SIM kártyát cseréltethetnek úgy, hogy mi arról csak utólag véletlenül értesülünk

– mondta el ezzel kapcsolatban Csizmazia-Darab.

A SIM-kártyás cserével pedig akár több évnyi spórolt pénzt is lenyúlhatnak tőlünk, erre már korábban Magyarországon is volt nem egy példa. Érdemes hát elgondolkodni azon, hogy megéri-e számunkra az alkalmazás használata.

(Kiemelt kép: GettyImages)