Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása,

olvasható a közleményben. Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.

Hírhamisító Papp Dániel

Papp kinevezése 2018-ig nyúlik vissza: akkor Vaszily Miklós távozása után nevezték ki megbízott vezérigazgatónak. Papp már ekkor is vitatott figura volt, mivel korábban egy Daniel Cohn-Benditről szóló manipulált riport miatt hírhamisítási ügybe keveredett, amit a bíróság is megállapított, onnantól kezdve jogerősen lehetett hírhamisítónak hívni.

Ennek ellenére a közmédiában folyamatosan előléptették, és egyre nagyobb befolyást szerzett.

Magyar Péter nemrég lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját

Május végén írtunk arról, hogy Németh Zsolt, az MTVA hírigazgatója kiszivárgott e-mailek szerint arra utasította a híradósokat, hogy foglalkozzanak a Tisza Párt feltételezett adóemelési terveivel, és a választás után várható gazdasági nehézségeket (például áru- vagy üzemanyaghiányt) is hangsúlyozzák. Emellett azt kérte, hogy a részvételi adatok kapcsán inkább jobboldali elemzőket szólaltassanak meg, mert szerinte „balos narratíva” érvényesül.

Az ügyre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt állította, hogy a közmédiában szervezetten készültek a Tisza Pártot lejárató anyagok, és a közmédia vezetőinek, Papp Dánielnek és Altorjai Anitának a lemondását követelte. Korábban a hírszolgáltatás felfüggesztését is kilátásba helyezte, de ez eddig nem történt meg.

A Tisza-kormány átvilágítja az MTVA működését

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nemrég jelentette be, hogy költségvetési biztost rendelnek ki az NMHH és az MTVA mellé, miután a parlament költségvetési bizottsága nem fogadta el a médiahatóság 2025-ös beszámolóját. A tárcavezető szerint a közmédia gazdálkodásával kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel, ezért a biztos feladata az lesz, hogy felügyelje az intézmények működését és megakadályozza a kockázatos pénzügyi döntéseket.

Tarr azt is közölte, hogy átvilágítják az MTVA működését, és két lépcsőben alakítanák át a közmédiát: rövid távon a kiegyensúlyozatlanságot kezelnék, hosszabb távon pedig a médiatörvény módosítása is napirendre kerülhet.

Magyar Péter a választások után azt ígérte, hogy a kormányalakítást követően felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, ez azonban azóta sem történt meg.