andrássy útgyorshajtásrendőrségsebességmérés
Belföld

122 km/órás sebességgel száguldott Budapest belvárosában egy gyorshajtó

MTI / Koszticsák Szilárd
24.hu
2026. 06. 05. 16:21
MTI / Koszticsák Szilárd

A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. májusában a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be – közölte a rendőrség.

Az 50 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt:

az Andrássy úton egy sofőr 122 km/órával közlekedett, amiért 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a sebességtúllépés visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – írták.

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