chris thrallcsodadawa serpahegymászás
Sport

Csoda az Everesten: esélye sem volt, de túlélte az elveszett serpa

Karma Gyalje Sherpa, an Everest guide and a relative of mountaineer Dawa Sherpa, shows a photograph of Dawa Sherpa undergoing treatment in the intensive care unit (ICU) at HAMS Hospital in Kathmandu on June 5, 2026. The family of a Nepali climber who dragged himself off Mount Everest six days after being abandoned called for an investigation into rescue efforts, as doctors said on June 5 he is in a stable condition and recovering in hospital. Mountaineer Dawa Sherpa, 57, vanished in bitter conditions on the upper reaches of the world's highest mountain early on May 30. His family thought he was dead, and had even begun ritual mourning prayers.
PRABIN RANABHAT / AFP
Dawa serpa megtalálása csodaszámba ment
24.hu
2026. 06. 05. 17:22
Karma Gyalje Sherpa, an Everest guide and a relative of mountaineer Dawa Sherpa, shows a photograph of Dawa Sherpa undergoing treatment in the intensive care unit (ICU) at HAMS Hospital in Kathmandu on June 5, 2026. The family of a Nepali climber who dragged himself off Mount Everest six days after being abandoned called for an investigation into rescue efforts, as doctors said on June 5 he is in a stable condition and recovering in hospital. Mountaineer Dawa Sherpa, 57, vanished in bitter conditions on the upper reaches of the world's highest mountain early on May 30. His family thought he was dead, and had even begun ritual mourning prayers.
PRABIN RANABHAT / AFP
Dawa serpa megtalálása csodaszámba ment
Csütörtökön a csodával határos megmenekülésről számolt be a világsajtó, amikor egy Mount Everesten elveszett serpára bukkantak, amint lefelé kúszott az alaptáborba, hat nappal azután, hogy utoljára élve látták. Pénteken megszólalt Chris Thrall hegymászó is, aki igénybe vette a segítségét, szerinte elképesztő és leírhatatlan, ami történt.

Dawa serpát a 3-as tábor felett látták utoljára, körülbelül 7500 méteres magasságban, miközben a csúcs megmászása után lefelé jött a hegyről.

Mivel ebben a magasságban ritka a levegő, minimális volt a túlélési esélye, ám egy csapat észrevette a lassan lefelé ereszkedő tapasztalt hegymászót, akinek fagyási sérülései voltak a kezén, de jó egészségnek örvendett.

„Dawának minden esély ellenére sikerült napokig túlélnie. Ez egy csoda” – mondta Pemba Sherpa, a keresési erőfeszítéseket felügyelő 8K Expeditions ügyvezető igazgatója.

Tudomásom szerint eddig senki sem élte túl egyedül ezt a magasságot az Everesten

– tette hozzá.

Elképesztő, leírhatatlan

Megszólalt Chris Thrall hegymászó is, aki igénybe vette Dawa serpa segítségét, a korábbi brit katona felidézte azt a pillanatot, amikor elszakadt egy nepáli hegyi vezetőjétől, miközben leereszkedtek a Mount Everestről.

Thrall elmondta, hogy a hegyen az az utolsó emléke, hogy az alaptáborba visszafelé tartva a segítője hátizsákján ülve rövid pihenőt tartott. Az viszont hihetetlen, hogy a nehézségek ellenére túlélte a kalandot.

Elég őrült érzés, hogy az egyik pillanatban még a lányával együtt küzdünk a könnyekkel, a következőben pedig már látjuk, ahogy lefelé ereszkedik. Ez egyszerűen elképesztő, leírhatatlan.

Miután hat napon keresztül nem adott magáról életjelet, Thrall találkozott a családjával, hogy kifejezze őszinte részvétét. Ezek után, amikor meglátta a túlélésről szóló első híreket, azt hitte, ezek csak átverések.

„Dawa ébren van, és kezelés alatt áll. Kezeljük a fagyási sérüléseit és a traumáját, és még további vizsgálatok várnak rá” – közölte Nishant Dhakal, a katmandui Kórház intenzív osztályának orvosa.

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