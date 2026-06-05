Csoda az Everesten: esélye sem volt, de túlélte az elveszett serpa

Dawa serpát a 3-as tábor felett látták utoljára, körülbelül 7500 méteres magasságban, miközben a csúcs megmászása után lefelé jött a hegyről.

Mivel ebben a magasságban ritka a levegő, minimális volt a túlélési esélye, ám egy csapat észrevette a lassan lefelé ereszkedő tapasztalt hegymászót, akinek fagyási sérülései voltak a kezén, de jó egészségnek örvendett.

„Dawának minden esély ellenére sikerült napokig túlélnie. Ez egy csoda” – mondta Pemba Sherpa, a keresési erőfeszítéseket felügyelő 8K Expeditions ügyvezető igazgatója.

Tudomásom szerint eddig senki sem élte túl egyedül ezt a magasságot az Everesten

– tette hozzá.

Elképesztő, leírhatatlan

Megszólalt Chris Thrall hegymászó is, aki igénybe vette Dawa serpa segítségét, a korábbi brit katona felidézte azt a pillanatot, amikor elszakadt egy nepáli hegyi vezetőjétől, miközben leereszkedtek a Mount Everestről.

Thrall elmondta, hogy a hegyen az az utolsó emléke, hogy az alaptáborba visszafelé tartva a segítője hátizsákján ülve rövid pihenőt tartott. Az viszont hihetetlen, hogy a nehézségek ellenére túlélte a kalandot.

Elég őrült érzés, hogy az egyik pillanatban még a lányával együtt küzdünk a könnyekkel, a következőben pedig már látjuk, ahogy lefelé ereszkedik. Ez egyszerűen elképesztő, leírhatatlan.

Miután hat napon keresztül nem adott magáról életjelet, Thrall találkozott a családjával, hogy kifejezze őszinte részvétét. Ezek után, amikor meglátta a túlélésről szóló első híreket, azt hitte, ezek csak átverések.

„Dawa ébren van, és kezelés alatt áll. Kezeljük a fagyási sérüléseit és a traumáját, és még további vizsgálatok várnak rá” – közölte Nishant Dhakal, a katmandui Kórház intenzív osztályának orvosa.