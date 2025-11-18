Ritka madárfajt sikerült megmenteni Pest vármegyében

Sarki búvárt mentettek a Tollas Barát Madármentés szakemberei – írja a csoport közösségi oldalán. Az állat Pest vármegyében, Táborfalvánál repült a ködben egy kerítésnek.

A faj Magyarországon rendkívül ritka átvonulónak és téli vendégnek számít. Ahogy neve is sugallja, főként az északi régiókban, leginkább Európában és Ázsiában, alkalmanként Nyugat-Alaszkában költ.

Az országban szerintem egy kézen meg lehet számolni a mentésre került példányokat – sarki barátunk ugyanis csak áthalad felettünk, esetleg pihenni áll meg nagyobb vizeinken

– olvasható a Tollas Barát Madármentés Facebook-posztjában.

A civil szervezet oldalán utóbb egy videó is megjelent.

Ennek leírásában már arról számolnak be, hogy a csapat meglepetésére az állat jól érzi magát a menhelyen, már evett és fürdött is. Úgy tűnik, a számára is furcsa helyzet ellenére nem lett különösebben stresszes és hamarosan szabadon engedhetik.