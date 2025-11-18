sarki búvártermészettollas barát madármentészöldövezet
Tudomány zöldövezet

Ritka madárfajt sikerült megmenteni Pest vármegyében

BoukeAtema / Getty Images
24.hu
2025. 11. 18. 15:42
BoukeAtema / Getty Images

Sarki búvárt mentettek a Tollas Barát Madármentés szakemberei – írja a csoport közösségi oldalán. Az állat Pest vármegyében, Táborfalvánál repült a ködben egy kerítésnek.

A faj Magyarországon rendkívül ritka átvonulónak és téli vendégnek számít. Ahogy neve is sugallja, főként az északi régiókban, leginkább Európában és Ázsiában, alkalmanként Nyugat-Alaszkában költ.

Az országban szerintem egy kézen meg lehet számolni a mentésre került példányokat – sarki barátunk ugyanis csak áthalad felettünk, esetleg pihenni áll meg nagyobb vizeinken

– olvasható a Tollas Barát Madármentés Facebook-posztjában.

A civil szervezet oldalán utóbb egy videó is megjelent.

Ennek leírásában már arról számolnak be, hogy a csapat meglepetésére az állat jól érzi magát a menhelyen, már evett és fürdött is. Úgy tűnik, a számára is furcsa helyzet ellenére nem lett különösebben stresszes és hamarosan szabadon engedhetik.

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
