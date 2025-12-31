az élet nagy kérdéseihagyománypetárdapirotechnika
Tudomány az élet nagy kérdései

Hogyan vált a tűzijáték a szilveszter részévé?

Szajki Bálint / 24.hu
admin Lugosi Péter
2025. 12. 31. 15:01
Szajki Bálint / 24.hu
Napjainkban szinte elképzelhetetlen a szilveszter látványos fények és hangos durranások nélkül, azt azonban kevesen tudják, hogy a tűzijátékozás szokása egészen ősi. Cikkünkben bemutatjuk, milyen utat járt be a hagyomány.

A szilveszter szó hallatán az ember az elsők között asszociál a különféle pirotechnikai eszközökre, ilyenkor ugyanis tűzijátékoktól és – egyébként illegális – petárdáktól hangosak a települések. A jelentős zaj- és fényhatással járó eszközök egyáltalán nem veszélytelenek, és az állatok számára gyakran elviselhetetlenek, ennek ellenére tény, hogy világszerte az óév búcsúztatásának hagyományos kellékeiről van szó.

A tűzijáték sok más pirotechnikai eszközhöz hasonlóan a legelfogadottabb elmélet szerint kínai eredetű – írja az ABC. A technológiát egyes kutatók egészen a Han- (i. e. 202–i. sz. 220) vagy a Szung-dinasztia (960–1279) koráig vezetik vissza, igaz, akadnak, akik inkább indiai vagy közel-keleti eredetet feltételeznek.

A korai eszközök merőben eltértek a mostaniaktól, az ősi tűzijátékok tűzre dobott, az üreges belső miatt nagyot pukkanó bambuszszárakból, esetleg puskaporral megtöltött papírlapokból állhattak. Az IFLScience szerint utóbbi csak később, a 600-as és 900-as évek között válhatott lehetségessé, hiszen a salétrom, kén és szén elkeveréséből létrehozott puskaport ekkoriban fejlesztették ki.

Ami biztos: Kínában régóta használtak tűzijátékokat különböző ünnepségeken, így esküvőkön, részben azért, mert

a hagyomány úgy tartotta, hogy a robbanások távol tartják a rossz szellemeket.

Később aztán a módszer a harcászatot is elérte, a 10–13. század nagyrészt mongol és arab fejlesztések révén a rakéták az ágyúk és a puskák mellett a korai tüzérség fontos részévé váltak, a keresztes európaiak így már ekkoriban találkozhattak velük a csatatereken.

Így lett a nyugati szilveszterezés alapeszköze a pirotechnika

A békésebb felhasználású technológia aztán Marco Polo révén érhetett el először Európába, mélyebben viszont a 14. században kezdett el meggyökeresedni. A reneszánsz alatt a mesteremberek elkezdték megszínezni a fényeket, a Live Science szerint ehhez ma is különféle speciális anyagokat használnak fel, a kék árnyalatok például réz-klorid vegyületekből készülnek.

Az első európai ünnepi királyi tűzijátékozást a 15. század végén VII. Henrik angol uralkodó esküvőjén tarthatták, a 16. században, I. Erzsébet udvarában pedig már külön tűzijátékmester dolgozott. Az ünnepi használat ugyanakkor igazán csak a 17. századra vált népszerűvé, és az 1830-as években lettek valóban széles körben elérhetőek a pirotechnikai eszközök.

Az emberek általános vágya, hogy a fontos események emlékezetesek maradjanak, a tűzijátékok pedig tökéletesen alkalmasak erre a célra. A régebbi időkben is rendszeresen használták őket ünnepségeken,

a szilveszteri felhasználást pedig elősegíthette, hogy a látvány jól illeszkedett a téli sötéthez, valamint az óév búcsúztatásának és az újév köszöntésének mámoros hangulatához.

A december 31-ei, illetve január 1-jei éjféli a tűzijátékozás ma már világszerte igen elterjedt szokás, Amerikától Európán át Ausztráliáig tartanak ilyenkor nagyszabású eseményeket.

Ajánlott videó

Az élet nagy kérdései

Igyekszünk érthető választ adni azokra az egyszerű, mégis fontos kérdésekre, amik a mindennapok során bárki fejében felmerülhetnek.
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Ha csak tíz sorozatot nézel meg 2025-ből, ezek legyenek azok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik