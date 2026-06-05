Kivégezték a magyar focistát, a halálát agyvérzésnek hazudták

Szűcs Sándor a háború alatt a Szolnoki MÁV, majd 1944-től a Budapesti Dózsa csapatában játszott, 19 alkalommal szerepelt a magyar futballválogatottban. Házas volt, két gyermek édesapja, amikor megismerkedett a szintén házas Kovács Erzsi énekesnővel, és egymásba szerettek. A szocialista erkölcs nem nézte jó szemmel kapcsolatukat, többször felszólították őket a szakításra. Végül 1951-ben úgy döntöttek, nyugatra szöknek, Szűcsöt 10 ezer dolláros ajánlat várta Olaszországban.

Kovács, az ügynök

A nő korábbról ismerte a „disszidálások elősegítésével foglalkozó” Kovács Józsefet, 1951. március 1-jén találkoztak is vele egy budapesti vendéglőben, hogy az utat megszervezzék. Átadtak neki 4000 forintot a költségekre, és megbeszélték, még aznap este postáznak néhány fényképet a hamis útlevelekhez – írja Facebook-bejegyzésében az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

Amit azonban nem tudtak, hogy Kovács József az ÁVH fedett ügynöke volt, a találkozót pedig más államvédelmis tisztek is megfigyelték.

Szűcs Sándor, aki nem mellékesen rendőr főhadnagyi rangot viselt az ügynök tanácsára pisztolyát is magával vitte, az egész akció csapda volt, példát akartak vele statuálni, megállítani a magyar focisták emigrációját. Március 5-én este 8 órakor Szűcs, Kovács Erzsi és két ismerősük, Fiatal József villanyszerelő, valamint a fiatalkorú Engel Erika kozmetikus autóba szállt az embercsempésszel. A határőrök és az elhárító tisztek az osztrák határtól nem messze, Nárai és Pornóapáti között vártak rájuk, a Szűcsnél talált fegyver nyilván súlyosbító tényezőnek számított.

Halál és vagyonelkobzás

Az ügynök „Kovács József” persze szabadon távozhatott, még aznap felkereste Engel Erika édesanyját. Azt mondta neki, a disszidálás sikeres volt, majd további 52 ezer forintot kért, valamint a még disszidálni szándékozó személyek névsorát és lakcímeit tartalmazó listát. A hatalom abban bízott, utóbbin a kiváló labdarúgó, Szusza Ferenc neve is szerepelni fog. Az asszony azonban listát nem, „csak” 8000 forintot tudott neki átadni.

A zárt ajtók mögött rendezett perben egy törvényerejű rendeletre hivatkozva Szűcs Sándort halálra és teljes vagyonelkobzásra,

Kovács Erzsit négy év, Fiatal Józsefet két év börtönbüntetésre, Engel Erikát pedig 1 év 6 hónapi fogházbüntetésre ítélte – később az ő büntetését is börtönre változtatták. Szűcs Sándort 1951. június 4-én kivégezték, majd az Új köztemetőben eltemették, halotti anyakönyvébe halála okaként agyvérzést tüntettek fel.