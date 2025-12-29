20253i/a atlasdonald trumpfelfedezés
Tudomány

Kapu Tibor, csillagközi vándor és fajok feltámasztása: ezek voltak az év tudományos hírei

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lugosi Péter
2025. 12. 29. 13:42
Varga Jennifer / 24.hu
A 24.hu értékelése szerint 2025-ben az év tudományos főszereplője Kapu Tibor volt, de a hátunk mögött hagyott hónapok számos egyéb érdekességet, izgalmat vagy aggasztó folyamatot is hoztak a tudomány világában. Cikkünkben összeszedtük 2025 legfontosabb vonatkozó híreit.

A 24.hu Tech és tudomány rovatában immár hagyományos módon az óév végén, az új év elején visszatekintünk a mögöttünk álló esztendőre, összeszedve az év legfontosabb, legizgalmasabb vagy éppen legaggasztóbb tudományos híreit a felfedezésektől kezdve a díjakon át a tudománypolitikai eseményekig. A 2024-re vonatkozó összesítésünk itt érhető el, alább pedig a 2025-ös összefoglalónk olvasható.

A cikk tartalmából

Rendkívül mozgalmas esztendőn van túl a tudományos világ. Cikkünkben felelevenítjük, illetve elmagyarázzuk 2025

  • legfontosabb tudományos fejleményeit Kapu Tibor űrutazásától kezdve Donald Trump sokat kritizált intézkedéséig;
  • a legnagyobb szenzációkat, így az újabb csillagközi látogató észlelését és egy kihalt állatfaj feltámasztását,
  • valamint az év legizgalmasabb külföldi és hazai vonatkozású felfedezéseit.
