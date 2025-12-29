Kapu Tibor, csillagközi vándor és fajok feltámasztása: ezek voltak az év tudományos hírei

A 24.hu Tech és tudomány rovatában immár hagyományos módon az óév végén, az új év elején visszatekintünk a mögöttünk álló esztendőre, összeszedve az év legfontosabb, legizgalmasabb vagy éppen legaggasztóbb tudományos híreit a felfedezésektől kezdve a díjakon át a tudománypolitikai eseményekig. A 2024-re vonatkozó összesítésünk itt érhető el, alább pedig a 2025-ös összefoglalónk olvasható.
A cikk tartalmából
Rendkívül mozgalmas esztendőn van túl a tudományos világ. Cikkünkben felelevenítjük, illetve elmagyarázzuk 2025
- legfontosabb tudományos fejleményeit Kapu Tibor űrutazásától kezdve Donald Trump sokat kritizált intézkedéséig;
- a legnagyobb szenzációkat, így az újabb csillagközi látogató észlelését és egy kihalt állatfaj feltámasztását,
- valamint az év legizgalmasabb külföldi és hazai vonatkozású felfedezéseit.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek