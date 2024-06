Eltűnt az újszülött, ritka fehér bölény

Eltűnt a Yellowstone Nemzeti Parkban született, ritka fehér bölény – írja az AP a létesítmény pénteki közleménye alapján. Az őslakos próféciákban is szereplő különleges állat még június 4-én látott napvilágot, azóta viszont senki sem látta.

A fehér vad születése több indián törzs hagyományai szerint is szent eseménynek számít, de a tudósok számára is kifejezetten izgalmas. A nemzeti park szerint ugyanis az ilyen színű bölény születésének egy a millióhoz az esélye, vagy talán még annál is ritkább.

Eltűnése miatt viszont most már az sem biztos, hogy életben van, ugyanis a vadon született bölényborjak közül minden ötödik elpusztul a természetben rájuk leselkedő veszélyek miatt. A park területe viszont hatalmas, így az is könnyen elképzelhető, hogy az állat egyszerűen csak távol maradt azoktól a területektől, ahol gyakran fordulnak meg látogatók.