Értetlenkedő fejek a pályán és a lelátón: kínos himnuszbaki vezette fel az argentinok meccsét

Az argentinok a texasi Kyle Fielden léptek pályara Honduras ellen, és az ellenfél himnusza után átszellemülve várták a sajátjukat, amikor hirtelen felcsendült a Los Palmeras nevű együttes népszerű slágere, a Bombón Asesino.

A dél-amerikai játékosok meglepve és értetlenkedve néztek egymásra, aztán a szervezők gyorsan lekeverték a dalt, és jöhetett a himnusz.

En los minutos previos al amistoso entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas, se produjo una situación insólita: En lugar del himno argentino, sonaron los primeros segundos de ‘Bombón Asesino’. pic.twitter.com/AQy1WRu8eZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

A meccs azt hozta, amit várni lehetett

A meccsen aztán nem történt hasonlóan váratlan esemény, az argentinok a kisebb sérüléssel bajlódó Lionel Messi nélkül is győztek 2-0-ra. Az első gólt Lautaro Martínez jegyezte tizenegyesből,

Gol de Argentina Lautaro Martínez desde el punto penal Grave error del búho Meléndez hace un penal innecesario pic.twitter.com/dqU0ASg51w — honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026

majd az olasz bajnokság gólkirálya – aki duplázott idén klubjával, az Interrel – okos sarkazós gólpasszal ajándékozta meg Giuliano Simeonét, aki nem is hibázta el a ziccert.

Gol de Argentina Simeone pone el 2-0 pic.twitter.com/FNfhXA1V6T — honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026

Izland ellen tartják a vb-főpróbát

A vb-címvédő magyar idő szerint szerda hajnalban játssza utolsó felkészülési meccsét, amikor Izlanddal találkozik. Lionel Scaloni csapata a tornán sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával csap majd össze.

Többek között ezeknek a meccseknek a végeredményét is meg lehet tippelni a 24.hu tippjátékában, ami ide kattintva érhető el.