Értetlenkedő fejek a pályán és a lelátón: kínos himnuszbaki vezette fel az argentinok meccsét

Az argentinok a texasi Kyle Fielden léptek pályara Honduras ellen, és az ellenfél himnusza után átszellemülve várták a sajátjukat, amikor hirtelen felcsendült a Los Palmeras nevű együttes népszerű slágere, a Bombón Asesino.
A dél-amerikai játékosok meglepve és értetlenkedve néztek egymásra, aztán a szervezők gyorsan lekeverték a dalt, és jöhetett a himnusz.
En los minutos previos al amistoso entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas, se produjo una situación insólita: En lugar del himno argentino, sonaron los primeros segundos de ‘Bombón Asesino’. pic.twitter.com/AQy1WRu8eZ
— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026
A meccs azt hozta, amit várni lehetett
A meccsen aztán nem történt hasonlóan váratlan esemény, az argentinok a kisebb sérüléssel bajlódó Lionel Messi nélkül is győztek 2-0-ra. Az első gólt Lautaro Martínez jegyezte tizenegyesből,
Gol de Argentina
Lautaro Martínez desde el punto penal
Grave error del búho Meléndez hace un penal innecesario pic.twitter.com/dqU0ASg51w
— honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026
majd az olasz bajnokság gólkirálya – aki duplázott idén klubjával, az Interrel – okos sarkazós gólpasszal ajándékozta meg Giuliano Simeonét, aki nem is hibázta el a ziccert.
Gol de Argentina Simeone pone el 2-0 pic.twitter.com/FNfhXA1V6T
— honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026
Izland ellen tartják a vb-főpróbát
A vb-címvédő magyar idő szerint szerda hajnalban játssza utolsó felkészülési meccsét, amikor Izlanddal találkozik. Lionel Scaloni csapata a tornán sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával csap majd össze.
Többek között ezeknek a meccseknek a végeredményét is meg lehet tippelni a 24.hu tippjátékában, ami ide kattintva érhető el.
Eredmények:
Panama – Bosznia-Hercegovina 1-1 (1-1)
Svájc – Ausztrália 1-1 (1-0)
Anglia – Új-Zéland 1-0 (1-0)
Bolívia – Skócia 0-4 (0-4)
Katar – Salvador 0-0
Zöld-foki Köztársaság – Bermuda 3-0 (1-0)
Brazília – Egyiptom 2-1 (1-1)
Venezuela – Törökország 1-2 (1-1)
Argentína – Honduras 2-0 (1-0)
Curacao – Aruba 4-0 (0-0)
Egyesült Államok – Németország 1-2 (1-1)
Belgium – Tunézia 5-0 (1-0)
Portugália – Chile 2-1 (0-0)