himnuszargentínaargentin válogatottfoci vb
Foci foci vb 2026

Értetlenkedő fejek a pályán és a lelátón: kínos himnuszbaki vezette fel az argentinok meccsét

himnuszbaki argentína honduras felkészülési meccs
RONALDO SCHEMIDT / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 07. 09:04
himnuszbaki argentína honduras felkészülési meccs
RONALDO SCHEMIDT / AFP
Kínos baki a világbajnok argentin válogatott felkészülési meccse előtt: a himnusz helyett egy népszerű sláger taktusai hangzottak fel.

Az argentinok a texasi Kyle Fielden léptek pályara Honduras ellen, és az ellenfél himnusza után átszellemülve várták a sajátjukat, amikor hirtelen felcsendült a Los Palmeras nevű együttes népszerű slágere, a Bombón Asesino.

A dél-amerikai játékosok meglepve és értetlenkedve néztek egymásra, aztán a szervezők gyorsan lekeverték a dalt, és jöhetett a himnusz.

A meccs azt hozta, amit várni lehetett

A meccsen aztán nem történt hasonlóan váratlan esemény, az argentinok a kisebb sérüléssel bajlódó Lionel Messi nélkül is győztek 2-0-ra. Az első gólt Lautaro Martínez jegyezte tizenegyesből,

majd az olasz bajnokság gólkirálya – aki duplázott idén klubjával, az Interrel – okos sarkazós gólpasszal ajándékozta meg Giuliano Simeonét, aki nem is hibázta el a ziccert.

Izland ellen tartják a vb-főpróbát

A vb-címvédő magyar idő szerint szerda hajnalban játssza utolsó felkészülési meccsét, amikor Izlanddal találkozik. Lionel Scaloni csapata a tornán sorrendben Algériával, Ausztriával és Jordániával csap majd össze.

Többek között ezeknek a meccseknek a végeredményét is meg lehet tippelni a 24.hu tippjátékában, ami ide kattintva érhető el.

Eredmények:

Panama – Bosznia-Hercegovina 1-1 (1-1)
Svájc – Ausztrália 1-1 (1-0)
Anglia – Új-Zéland 1-0 (1-0)
Bolívia – Skócia 0-4 (0-4)
Katar – Salvador 0-0
Zöld-foki Köztársaság – Bermuda 3-0 (1-0)
Brazília – Egyiptom 2-1 (1-1)
Venezuela – Törökország 1-2 (1-1)
Argentína – Honduras 2-0 (1-0)
Curacao – Aruba 4-0 (0-0)
Egyesült Államok – Németország 1-2 (1-1)
Belgium – Tunézia 5-0 (1-0)
Portugália – Chile 2-1 (0-0)

Ajánlott videó

Guardiolát a saját hatása érte utol – milyen lesz a topfoci nélküle?

Friss

Népszerű

Összes
Alföldi Róbert
Több színész is megszólalt az Alföldi Róbertet ért vádakkal kapcsolatban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik