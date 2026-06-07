„Nem hinném, hogy a mostani Tisza áradna felém is” – Nagy Feró szerint nem lesz zökkenőmentes a karrierje a Fidesz bukása után

Nemrégiben a magyar közmédia fesztiválján, Torockón lépett fel Nagy Feró és más olyan olyan zenészek, akik április 12. előtt büszkén adták nevüket és hangjukat a Fidesz kampányához.

A Beatrice frontembere a választásokat követően annyira komolyan vette a potenciális elszegényedés lehetőségét, hogy a családját és az unokáit is figyelmeztette a nadrágszíj meghúzására. Erről korábban a Blikknek mesélt az énekes, most pedig újra nyilatkozott a portálnak a témában.

Vannak bulijaink, nem igaz, hogy nincsenek. Ebben a hónapban nem volt, csak négy, de hát ezzel nagyon meg kell elégedni

– fogalmazott Nagy Feró, akinek a politikai nézetei miatti aggodalma egyáltalán nem múlt el, és továbbra is komoly távolságtartást érez a jelenleg hatalmon lévő kormánnyal szemben.

Nem lesz zökkenőmentes a folytatás, mert én elkötelezetten fideszes vagyok, és nem hinném, hogy a mostani Tisza az áradna felém is.

Ami a fellépéseit illeti, az énekes azt mondja, azért „mégiscsak idősebb korban van”, így túl sok bulit nem is szeretne vállalni. Annyi felkérése pedig van, hogy „legalább az unokáinak enni adjon”.