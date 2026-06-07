nagy feró
Élet-Stílus

„Nem hinném, hogy a mostani Tisza áradna felém is” – Nagy Feró szerint nem lesz zökkenőmentes a karrierje a Fidesz bukása után

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 06. 07. 10:47
Adrián Zoltán / 24.hu

Nemrégiben a magyar közmédia fesztiválján, Torockón lépett fel Nagy Feró és más olyan olyan zenészek, akik április 12. előtt büszkén adták nevüket és hangjukat a Fidesz kampányához.

Kapcsolódó
Tóth Gabi a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én.
Tóth Gabival és Nagy Feróval erősítenék a nemzeti összetartozás érzését a magyar közmédia fesztiválján Torockón
A háromnapos fesztivál lineupjában számos fideszes előadó felbukkan.

A Beatrice frontembere a választásokat követően annyira komolyan vette a potenciális elszegényedés lehetőségét, hogy a családját és az unokáit is figyelmeztette a nadrágszíj meghúzására. Erről korábban a Blikknek mesélt az énekes, most pedig újra nyilatkozott a portálnak a témában.

Vannak bulijaink, nem igaz, hogy nincsenek. Ebben a hónapban nem volt, csak négy, de hát ezzel nagyon meg kell elégedni

– fogalmazott Nagy Feró, akinek a politikai nézetei miatti aggodalma egyáltalán nem múlt el, és továbbra is komoly távolságtartást érez a jelenleg hatalmon lévő kormánnyal szemben.

Nem lesz zökkenőmentes a folytatás, mert én elkötelezetten fideszes vagyok, és nem hinném, hogy a mostani Tisza az áradna felém is.

Ami a fellépéseit illeti, az énekes azt mondja, azért „mégiscsak idősebb korban van”, így túl sok bulit nem is szeretne vállalni. Annyi felkérése pedig van, hogy „legalább az unokáinak enni adjon”.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ruszin-Szendi Romulusz: Új vizsgálatot rendelek el a kézigránát-balesetről
130-cal hajtott, közel félmillióra büntették a XXI. kerületi autóst
Kiss Kriszta: Mindenki úgy tesz, mintha Stohl András lenne a második Andy Vajna
„A divatdiéták kifejezetten ronthatják a terhesség esélyeit” – ezek a legfontosabb életmódbeli változtatások gyermekvállalás előtt
Magyar Péter: A TISZA-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik