Kiderült, miért esett össze a Loophia énekesnője a Budapest Park színpadán

Stabil állapotban van Szolnoki Zsófia Sára, a Loophia énekesnője, aki pénteken a Budapest Parkban tartott koncertjükön az első szám közben esett össze, a helyszínen újra kellett éleszteni.

Az énekesnő édesanyja az RTL Híradónak nyilatkozott röviden, a csatornának elárulta:

a kórházban derült ki, hogy lányának olyan szívproblémája van, amelyről korábban nem tudtak.

Hozzátette: alkohol- és drogtesztet és végeztek rajta, mindkettő negatív lett.

Az esetről itt írtunk: