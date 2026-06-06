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Kultúra

Kiderült, miért esett össze a Loophia énekesnője a Budapest Park színpadán

Marjai János / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 06. 06. 19:39
Marjai János / 24.hu
Az énekesnő állapota stabil.

Stabil állapotban van Szolnoki Zsófia Sára, a Loophia énekesnője, aki pénteken a Budapest Parkban tartott koncertjükön az első szám közben esett össze, a helyszínen újra kellett éleszteni.

Az énekesnő édesanyja az RTL Híradónak nyilatkozott röviden, a csatornának elárulta:

a kórházban derült ki, hogy lányának olyan szívproblémája van, amelyről korábban nem tudtak. 

Hozzátette: alkohol- és drogtesztet és végeztek rajta, mindkettő negatív lett.

Az esetről itt írtunk:

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Újra kellett éleszteni a Loophia énekesnőjét a Budapest Parkban
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