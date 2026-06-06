Kiderült, miért esett össze a Loophia énekesnője a Budapest Park színpadán

Stabil állapotban van Szolnoki Zsófia Sára, a Loophia énekesnője, aki pénteken a Budapest Parkban tartott koncertjükön az első szám közben esett össze, a helyszínen újra kellett éleszteni.
Az énekesnő édesanyja az RTL Híradónak nyilatkozott röviden, a csatornának elárulta:
a kórházban derült ki, hogy lányának olyan szívproblémája van, amelyről korábban nem tudtak.
Hozzátette: alkohol- és drogtesztet és végeztek rajta, mindkettő negatív lett.
Az esetről itt írtunk:
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