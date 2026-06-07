Három csigolyája eltört az F3 sprintfutamán balesetező pilótának

A baleset a sprintfutam első körében történt, amikor a Grand Hotel hajtűkanyarnál több autó is egymásnak ütközött, és bár Benavides a szalagkorlát felé húzódva megpróbált menekülő útvonalat találni, ő sem úszta meg a karambolt.

Az AIX versenyzőjének az autója rövid időre a levegőbe emelkedett, majd az aszfaltnak csapódott, és még hátulról bele is rohant a mögötte érkező pilóta, Christian Ho.

Az összefoglalóban 00:47-nél látható az eset, a zöld kocsit kell figyelni a bal oldalon. Benavides csak segítséggel tudott kiszállni az autóból, majd kórházba szállították, és a vizsgálatok kimutatták, hogy három csigolyája is eltörött, így várhatóan két hónapot kell kihagynia.

Kizárták a sprintfutam győztesét

A sprintfutamot a japán Jamakosi Hiju nyerte, akit később kizártak, mert szabálytalannak találták az autóját, így a győzelem Gerrard Xie ölébe hullott. Azóta lebonyolították a főversenyt is, amit Brando Badoer nyert. Az összefoglalót itt lehet megnézni.

A monte-carlói hétvége fő attrakciója a Forma–1-es futam lesz, amely 15 órakor rajtol majd. Az élről az összetett éllovasa, Andrea Kimi Antonelli rajtolhat majd.