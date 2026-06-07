Kiss Kriszta: Mindenki úgy tesz, mintha Stohl András lenne a második Andy Vajna

Májusban derült ki, hogy Stohl András és Kiss Kriszta – A Nagy Ő győztese – a szakítás mellett döntöttek. Erről együtt számoltak be egy podcastben.

Az üzletfejlesztési mendzser már az említett beszélgetés alkalmával is megjegyezte, hogy tudatában annak, mivel járt a műsorban való szereplése, nem vágna neki újra A Nagy Ő-nek, azóta pedig csak tovább erősödött benne ez az érzés.

Ha lenne egy varázspálcám, akkor visszapörgetném az időt és biztos nem mennék be újra a műsorba. A szerelmet sem sikerült megtalálni, illetve az ezzel járó ismertségre nem vágytam. Úgyhogy ez nem volt egy átgondolt döntés, amikor bementem. Sajnos sok energiát visznek tőlem a napi szintű atrocitások, mivel már közszereplő vagyok

– magyarázta a Borsnak Kiss, akibe elmondása szerint megesett, hogy valaki igazságtalanul beleállt, majd az illető közölte vele, hogy szerinte úgysem fog neki visszaszólni, mert akkor az újságokhoz meg a megnyilvánulásával.

Ezért azt érzem időnként, hogy ezen a szinten, amin én vagyok, túl sok nehézség ér. […] Mindenki megismerte a birka türelmemet, amit szívesen használnak ellenem, mivel tudják, hogy nem fogok visszaszólni. Ám nekem is van egy tűrőképességem, amit ha valaki átlép, akkor nem tetszik neki, ha kiengedem az agyaraimat, mivel nem így ismert meg. Egy egyszerű, mezei Kiss Kriszta vagyok, aki elment egy műsorba és megnyerte. Azonban nem vagyok boldog ezzel a helyzettel.

Bevallása szerint olyan megjegyzéseket is kap, hogy csak Stohl pénzére utazott.

Sokszor hallom, hogy biztos nekem a pénze kellett. Mindenki úgy tesz, mintha Stohl András lenne a második Andy Vajna. Azt is hallom, hogy én egy senki voltam, holott vagy 20 dolog van, amit fel tudok sorolni, hogy miket értem el életem során

– zárta le a témát.