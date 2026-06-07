Nagyvilág

Monroe-rajongók, kampánysámán és ebolaveszély a hét képein

Mario Tama / Getty Images
Marilyn Monroe-nak öltözött rajongók gyűlnek össze a színésznő 100. születésnapját ünneplő rendezvényen 2026. május 30-án, Palm Springsben, Kaliforniában.
admin Bényi Andrea
2026. 06. 07. 12:02
Mario Tama / Getty Images
Marilyn Monroe-nak öltözött rajongók gyűlnek össze a színésznő 100. születésnapját ünneplő rendezvényen 2026. május 30-án, Palm Springsben, Kaliforniában.

Monroe-rajongók, kampánysámán és ebolaveszély a hét képein

admin Bényi Andrea
2026. 06. 07. 12:02
A 2026. május 29. és június 5. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
13 fotó
Nagyvilág
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