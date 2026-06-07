Nagyvilág
Monroe-rajongók, kampánysámán és ebolaveszély a hét képein
Mario Tama / Getty Images
Marilyn Monroe-nak öltözött rajongók gyűlnek össze a színésznő 100. születésnapját ünneplő rendezvényen 2026. május 30-án, Palm Springsben, Kaliforniában.
Mario Tama / Getty Images
Marilyn Monroe-nak öltözött rajongók gyűlnek össze a színésznő 100. születésnapját ünneplő rendezvényen 2026. május 30-án, Palm Springsben, Kaliforniában.
Monroe-rajongók, kampánysámán és ebolaveszély a hét képein
A 2026. május 29. és június 5. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
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