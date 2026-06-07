Magyar Péter: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

A TISZA-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is

– közölte vasárnap Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök azt követően írt erről, hogy a Fidesz felszólította a kormányt, még ma jelentse be: „Magyarország nem fogja végrehajtani a jövő pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot.”

Havasi Bertalan közleményében azt írta: ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és „hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is”.

Pénteken a migrációs paktum ellen tüntettek is Budapesten.