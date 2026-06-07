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Az ETO edzője a BL-elődöntőről: Szinte mindig egy lépéssel előttünk jártak

Per Johansson, a Gyõri Audi ETO KC vezetõedzõje a nõi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntõjének elõdöntõjében.
Illyés Tibor / MTI
Per Johansson, a Gyõri Audi ETO KC vezetõedzõje a nõi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntõjének elõdöntõjében.
24.hu
2026. 06. 07. 03:33
Per Johansson, a Gyõri Audi ETO KC vezetõedzõje a nõi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntõjének elõdöntõjében.
Illyés Tibor / MTI
Per Johansson, a Gyõri Audi ETO KC vezetõedzõje a nõi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntõjének elõdöntõjében.
Per Johansson vezetőedző szerint a szezonbeli legnagyobb kihívást jelentette a Győri Audi ETO KC számára a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati budapesti elődöntője. A címvédő úgy nyert 31-30-ra, hogy az utolsó percben az egyenlítésért támadott a francia Brest Bretagne.

„Nem hiszem, hogy ebben az idényben bármi akkora kihívást jelentett volna számunkra, mint amit a Brest állított elénk a mai napon. Nagy problémákkal néztünk szembe. Nehéz volt védekezni ellenük, megtalálni az összhangot a kapusokkal. Az első félidőben mi diktáltuk a tempót és sok gólt szereztünk, aztán a második játékrészre erősebben jöttek vissza” – idézte az MTI cikke a svéd edzőt.

Szinte mindig egy lépéssel előttünk jártak. Azt hiszem, az egyik legnehezebb találkozóm volt ezen a szinten edzői pályafutásom során. Büszke vagyok a női kézilabdára, hogy a két csapat ilyen mérkőzést tudott a pályára vinni.

Bevallása szerint az utolsó öt percben találták meg a saját játékukban azt, ami a sikerhez szükséges volt. Ekkor nehézzé tudták tenni a lövéseket a francia együttesnek, míg ők maguk értékesítették az utolsó két helyzetüket. Az ellenfelet méltatva úgy fogalmazott: a Brest fantasztikus csapat, minden pozícióban remek kézilabdázókkal.

A hétszeres BL-győztes, bajnoki és Magyar Kupa-címvédő ETO 11. BL-döntőjére készül, amelyben a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB lesz az ellenfele. A döntőt vasárnap 18 órakor rendezik.

Végeredmény – Bajnokok Ligája, elődöntő

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 31-30 (17-16)

lövések/gólok: 50/31, illetve 39/30

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/4

kiállítások: 12, illetve 18 perc

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