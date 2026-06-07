Az ETO edzője a BL-elődöntőről: Szinte mindig egy lépéssel előttünk jártak

„Nem hiszem, hogy ebben az idényben bármi akkora kihívást jelentett volna számunkra, mint amit a Brest állított elénk a mai napon. Nagy problémákkal néztünk szembe. Nehéz volt védekezni ellenük, megtalálni az összhangot a kapusokkal. Az első félidőben mi diktáltuk a tempót és sok gólt szereztünk, aztán a második játékrészre erősebben jöttek vissza” – idézte az MTI cikke a svéd edzőt.

Szinte mindig egy lépéssel előttünk jártak. Azt hiszem, az egyik legnehezebb találkozóm volt ezen a szinten edzői pályafutásom során. Büszke vagyok a női kézilabdára, hogy a két csapat ilyen mérkőzést tudott a pályára vinni.

Bevallása szerint az utolsó öt percben találták meg a saját játékukban azt, ami a sikerhez szükséges volt. Ekkor nehézzé tudták tenni a lövéseket a francia együttesnek, míg ők maguk értékesítették az utolsó két helyzetüket. Az ellenfelet méltatva úgy fogalmazott: a Brest fantasztikus csapat, minden pozícióban remek kézilabdázókkal.

A hétszeres BL-győztes, bajnoki és Magyar Kupa-címvédő ETO 11. BL-döntőjére készül, amelyben a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB lesz az ellenfele. A döntőt vasárnap 18 órakor rendezik.