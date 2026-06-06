A Mi Hazánk pártelnökének elege lett abból, hogy a miniszterelnök úgy „üzenget és kommentelget a Facebookon, hogy közben pontosan tudja”, Toroczkai Lászlónak nem lehet saját oldala, így nem tud válaszolni a saját nevében – írta X-en a politikus.

Az epikus kommentháború a tegnapi, EU-s migrációs paktum ellen szervezett tüntetéssel kapcsolatban bontakozott ki. Toroczkai a Mi Hazánk Facebook-oldalán keresztül tett közzé egy videót, melyben azt kifogásolta, Magyar Péter „hazug és manipulatív” módon komponálta meg közösségi médiás beszámolóját az eseményről. A szélsőjobboldali pártelnök szerint Magyarék akkor vették fel a kézzel szívecskét formázó performanszt, amikor a tüntetők már rég elhagyták a helyszínt, ezzel pedig félrevezették az embereket, mert a tüntetők jelenlétében nem így viselkedett a miniszterelnök.

Magyar Péter reagált volna a videóra, de a Mi Hazánk-profil kezelője letiltotta, ezért saját oldalán ezt írta:

Toroczkai László évek óta panaszkodik, hogy letiltotta a Facebook. Ma meg kirak egy hazug videót a Mi Hazánk FB oldalára, és letilt, hogy ne tudjak válaszolni. Bátor, mint az utcai harcos.

Még szombat este érkezett is a válasz Toroczkaitól, igaz X-en, mert Facebookon továbbra lehet jelen a Mi Hazánk vezetője:

„Így legyen ötösöm a lottón! Biztos voltam benne, hogy ha letiltjuk Magyar Pétert a Mi Hazánk Facebook-oldaláról, akkor külön posztban fog panaszkodni. Pár napja ugyanis a Parlamentben is arról beszélt, mennyire feldúlta, hogy egy képviselő letiltotta őt. Nos, az a helyzet, Miniszterelnök Úr, hogy elegünk lett abból, hogy úgy üzenget és kommentelget a Facebookon, hogy közben pontosan tudja: nekem nem lehet oldalam, így a saját nevemben nem tudok Önnek válaszolni. Ez így nem korrekt. Tudja, vitáztunk már erről, ahogyan arról is, hogy a Meta beavatkozása miatt a választások sem voltak tiszták. Ez Önt eddig nem érdekelte, sőt, inkább gúnyolódott rajtam, amikor erről beszéltem. Akkor most miért toporzékol csak azért, mert a Mi Hazánk Facebook-oldalán nem tud kommentelni? Hiszen ez semmiség, nem? Sőt, arra kérem, Miniszterelnök Úr, hogy a demokratikus esélyegyenlőség és a tiszta választások érdekében törölje a Facebook-oldalát! Elég lesz a Tisza Pártnak is a párt oldala, ahogyan a Mi Hazánk esetében van. Országjárásra pedig indulhat úgy is, hogy a kisbírók kidobolják a településeken az érkezését – kb. ahogyan nekem kell már hét éve. Nyilván megteszi ezt az apróságot a magyar demokráciáért, Miniszterelnök Úr, ugye?”

De megígérem Önnek, ha miniszterelnökként elintézi a Metánál, hogy lehessen oldalam, levegyenek arról az átláthatatlan, szubjektív fekete listáról (ahol valamiféle „veszélyes személyek” vannak), én az idők végezetéig engedélyezni fogom Önnek, hogy kommenteljen az oldalamon. Soha nem fogom letiltani. A vitát a tüntetésről és a migrációs paktumról pedig folytassuk hétfőn, személyesen, néhány méterre egymástól, a Parlamentben – ne a Facebookon! Biztos lehet benne, hogy nem ijedek meg Öntől

– zárul a felhívás.

Aki azt hitte, ezzel vége az üzengetésnek a két politikus között, tévedett. Magyar Péter ugyanis nem sokkal a Toroczkai-bejegyzés után újra posztolt: