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Nagyvilág

Részeg, bedrogozott sofőr szenvedett balesetet Pozsonyban, még az autója is kigyulladt

Új Szó
admin Ősze András
2026. 06. 07. 10:58
Új Szó
A BMW 32 éves vezetőjét kórházba szállították.

Alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett egy 32 éves férfi, aki vasárnap hajnalban súlyos közlekedési balesetet szenvedett Pozsonyban, a Pannóniai úton – írja az Új Szó. A férfi elvesztette uralmát az autó felett, nagy sebességgel letért az úttestről, majd egy közvilágítási oszlopnak ütközött.

Az ütközés következtében a BMW kigyulladt, a sofőr megsérült. 

A rendőröket és a tűzoltókat kicsivel hajnali 1:30 előtt riasztották a helyszínre, a tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat. A rendőrök által elvégzett alkoholszondás vizsgálat 1,9 ezrelékes véralkoholszintnek megfelelő értéket mutatott ki a sofőrnél. A balesetben megsérült férfit kórházba szállították, ahol az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy kábítószerek hatása alatt is állt.

A balesetben más személy nem sérült meg.

Veszélyes közúti események történtek nemrég Csepelen is, egy autós közel 130-cal hajtott a megengedett 50 km/óra helyett a Weiss Manfréd úton. A rendőrök 468 000 forint közigazgatási bírságot róttak ki rá.

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