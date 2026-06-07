Részeg, bedrogozott sofőr szenvedett balesetet Pozsonyban, még az autója is kigyulladt

Alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett egy 32 éves férfi, aki vasárnap hajnalban súlyos közlekedési balesetet szenvedett Pozsonyban, a Pannóniai úton – írja az Új Szó. A férfi elvesztette uralmát az autó felett, nagy sebességgel letért az úttestről, majd egy közvilágítási oszlopnak ütközött.

Az ütközés következtében a BMW kigyulladt, a sofőr megsérült.

A rendőröket és a tűzoltókat kicsivel hajnali 1:30 előtt riasztották a helyszínre, a tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat. A rendőrök által elvégzett alkoholszondás vizsgálat 1,9 ezrelékes véralkoholszintnek megfelelő értéket mutatott ki a sofőrnél. A balesetben megsérült férfit kórházba szállították, ahol az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy kábítószerek hatása alatt is állt.

A balesetben más személy nem sérült meg.

Veszélyes közúti események történtek nemrég Csepelen is, egy autós közel 130-cal hajtott a megengedett 50 km/óra helyett a Weiss Manfréd úton. A rendőrök 468 000 forint közigazgatási bírságot róttak ki rá.