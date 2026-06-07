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Szerdán jön a fordulat az időjárásban

MTVA/Bizományosi: Róka László
admin Vaskor Máté
2026. 06. 07. 12:55
MTVA/Bizományosi: Róka László

Hétfőn 26 és 32, kedden 28 és 33 fok közötti maximumokra készülhetünk egy hazánk fölé érkező szubtrópusi eredetű légtömegnek köszönhetően, írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a hét első két napján mutatóban lehetnek többnyire záporok és zivatarok az országban, de szerdán hidegfront vet hullámot térségünk felett.

Azt írják: ismét nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt: nyugaton csak kevéssel haladjuk meg a 20 fokot, az Alföldön még többfelé mérhetünk 32–33 fokot. Napközben záporok, zivatarok a nyugati, északnyugati tájak kivételével fordulhatnak elő, estétől a front hullámvetése következtében nagyobb területet érintő záporos, zivataros csapadék érkezhet délnyugat felől.

A front csütörtökre átvonul, megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet, viszont országszerte jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban sem lesz több 26 foknál.

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