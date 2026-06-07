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Élet-Stílus

Feleségül vette ápolónőként dolgozó párját Anna hercegnő fia, Peter Phillips

Max Mumby / Indigo / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 06. 07. 08:08
Max Mumby / Indigo / Getty Images

2025 augusztusában lapunk is megírta, hogy Anna hercegnő fia, Peter Phillips egy év együtt járás után eljegyezte ápolónőként dolgozó kedvesét, Harriet Sperlinget. A BBC nemrég hírül adta, hogy a pár szombaton összeházasodott a gloucestershire-i Kemble-ben. Phillips az All Saints templomban, egy ártkörű szertartáson vette feleségül menyasszonyát. Azért ezt a falut választották az esküvő helyszínéül, mert Sperling itt élt, amikor megismerkedett leendő férjével.

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A menyegzőn a brit királyi család több tagja is tiszteletét tette, köztük III. Károly király és felesége, Kamilla királyné, illetve Vilmos herceg és Katalin hercegné is együtt ünnepelt a friss házasokkal.

 

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Az esküvő napja egyébként egybeesett az Epsomi derbivel, így a királyi pár a szertartás után a lóversenypálya felé vette az irányt, hogy megtekintsék a versenyszezon csúcspontját, és átadják a győztesnek járó trófeát.

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