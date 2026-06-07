Feleségül vette ápolónőként dolgozó párját Anna hercegnő fia, Peter Phillips

2025 augusztusában lapunk is megírta, hogy Anna hercegnő fia, Peter Phillips egy év együtt járás után eljegyezte ápolónőként dolgozó kedvesét, Harriet Sperlinget. A BBC nemrég hírül adta, hogy a pár szombaton összeházasodott a gloucestershire-i Kemble-ben. Phillips az All Saints templomban, egy ártkörű szertartáson vette feleségül menyasszonyát. Azért ezt a falut választották az esküvő helyszínéül, mert Sperling itt élt, amikor megismerkedett leendő férjével.

A menyegzőn a brit királyi család több tagja is tiszteletét tette, köztük III. Károly király és felesége, Kamilla királyné, illetve Vilmos herceg és Katalin hercegné is együtt ünnepelt a friss házasokkal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Chris Jackson (@chrisjacksongetty) által megosztott bejegyzés

Az esküvő napja egyébként egybeesett az Epsomi derbivel, így a királyi pár a szertartás után a lóversenypálya felé vette az irányt, hogy megtekintsék a versenyszezon csúcspontját, és átadják a győztesnek járó trófeát.