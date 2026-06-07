A csernobili atomerőmű közelében csapódott be egy orosz drón egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épületbe

Orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket táróló létesítmény úgynevezett konténerfogadó épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében – közölte az ukrán vezérkar és az állami atomenergia-ügynökség tájékoztatása alapján az MTI. Az épület részben megsemmisült, de a támadás idején nem tároltak ott kiégett fűtőelemeket. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli.

Fokozódtak a drónbecsapódások az orosz–ukrán háborúban az elmúlt héten. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt levelet írt Vlagyimir Putyinnak, amelyben találkozót sürgetett az orosz elnökkel a háború mielőbbi lezárása érdekében. Putyin elutasította a találkozót, az orosz elnök azt mondta:

egyelőre nem látom értelmét.

Zelenszkij felhívását egyébként goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte.

Az ukrán elnököt Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Londonban fogadta, ahol Emmanuel Macron francia államfővel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyaltak. A találkozó középpontjában az Ukrajnának nyújtott további támogatás, illetve az esetleges békerendezéshez kapcsolódó európai biztonsági garanciák álltak.