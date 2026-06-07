Tatár Csilla: Az volt az érzésem, hogy semmi más nem érdekel senkit, csak az, hogy miért ilyen a hajam, és miért ezt veszem föl

Amikor 24 évesen képernyőre kerültem, elképesztően zavart, hogy minden arról szól, hogy nézek ki

– mondta az Alapozó című műsorban Tatár Csilla, aki hosszú időt töltött a médiában műsorvezetőként, szerkesztőként és producerként, mostanában azonban egyre inkább az egészség és a jóllét kérdései foglalkoztatják. A beszélgetés elején merült fel a téma, miért igyekezett pályája során eltávolítani magától a szépséggel kapcsolatos kérdéseket.

Nyilván volt egy adottságom – teljesen máshogy nézek ki most, mint 21 évvel ezelőtt –, azért én nem tettem semmit. Nagyon örülök, hogy így alakult, és ezt dobta a gép, de azt szerettem volna, hogy a munkámról beszéljenek, ne pedig arról, hogyan nézek ki. És nagyon-nagyon nehéz volt ezt elérni, mert az elején az volt az érzésem, hogy semmi más nem érdekel senkit, csak az, hogy miért ilyen a hajam, miért ezt veszem föl, miért hordok ilyen fülbevalót. Annyira felszínes volt, és nekem annyival több mondandóm volt már akkor is a világról, hogy nagyon hamar elzártam ezeket az interjúkérelmeket

– idézte fel Tatár, hozzátéve, hogy ez azért is áll távol tőle, mert a privát életében sem szokott a barátnőivel beszélgetni arról, hogy épp ki hogy néz ki.

A közel egyórás műsorban szóba kerül még többek között az egészégügyi edukáció, az önjelölt guruk, a plasztikai beavatkozások és az öregedéshez való viszony.