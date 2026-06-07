„Nem lenne jó ide visszamenni” – a Mohu reagált a szolnoki polgármester vádjaira

Miután a szerdai Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén tett javaslatát elfogadta a tagság, a kormány is lépett az ügyben, és kezdeményezte a Mohu-koncesszió felülvizsgálatát – erről is beszélt szombati videójában Györfi Mihály, Szolnok polgármestere, aki szerint ki kell állniuk az önkormányzati vagyon védelméért.

Györfi Hernádi Zsoltnak, a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatójának is üzent, kávéval a kezében, egy Mol-kúttal a háttérben hívta kávézni, majd hozzátette:

Addig is javaslom, kérjen tanácsot Balásy Gyulától, hogyan kell a népen élősködő céget felajánlani az állam javára

– utalt a polgármester a Lounge cégcsoport tulajdonosának emlékezetes jelenetsorára.

A videóra lapunkhoz eljuttatott közleményben reagált vasárnap a Mohu, amelyben azt írják: visszautasítják a polgármester állításait, „a valótlanságokkal és a hamis állításokkal szembeni igazságuknak” pedig jogi úton szereznek érvényt. Emellett a polgármester lehetséges motivációiról is feltevésekbe bocsátkoznak:

A szolnoki polgármester bejegyzésére talán az lehet a magyarázat, hogy a város költségvetése rossz helyzetben van és nagyon nem jön jól az önkormányzatnak, hogy a MOHU nem kívánja meghosszabbítani a Szolnokkal meglévő, de idén lejáró ún. régiókoordinátori szerződést. Ennek következtében a város jóval kevesebb adminisztratív extraprofitra számíthat majd a MOHU-tól, mert a régiókoordinátori szerepet újragondolja a vállalat

– írják, hozzátéve, hogy nem szerencsés, ha valaki parciális gazdasági érdekek mentén támad valótlanul országos intézményeket. Ez a magatartás szerintük pont arra világít rá, mi volt a fő probléma a régi hulladékos rendszerben.

Látszik, hogy a korábbi szétaprózódott, koordinálatlan és gazdaságtalan rendszer fenntarthatóvá és hatékonnyá tétele még mindig milyen komoly kihívás, és a korábban helyzetbe hozott vagy került szereplők érdekeivel sajnos ellentétes.

Hangsúlyozzák továbbá:

A Mohunak nem feladata egyes szereplők indokolatlan preferálása, épp ellenkezőleg: a cél az, hogy országosan és helyi szinten is a legoptimálisabbra törekedjünk, azaz a legalkalmasabb szolgáltatót válasszuk ki.

Az országos hulladékgazdálkodás a Mohut megelőző évtizedekben egy sokszor a szürke gazdaságban mozgó, fenntarthatatlan rendszer volt.

Nem lenne jó ide visszamenni. Egy hatékonytalanul működő helyi rendszer problémáit nem javítja ki az, ha egész országos rendszert tennénk ismét hatékonytalanná.

Zárásképp örömüket fejezik ki amiatt, hogy „a polgármester urat” is a Fresh Corner vásárlói között üdvözölhetik, és mindenkinek jó kávézást kívánnak.