Lélekölő góllal dőlt el a hihetetlen fordulatokat és rekordokat hozó meccs

Az előző két összecsapás is rendkívül szoros volt, a nyitányon a Vegas az 57. percben lőtt góllal győzött, két napja pedig a Hurricanes hosszabbítás után egyenlített.

Mindkétszer az a csapat nyert, amelyik kétgólos hátrányban is volt.

A paprikás hangulatú első harmad után a másodikban a Vegas előbb két – les, illetve kapusakadályozás miatt – meg nem adott gólt ért el, majd amikor a meccs derekán elcserélte magát a Carolina, kiszakadt a gólzsák.

Mesterhármas alig több mint hat perc alatt

Az első meccs hőse, Tomas Hertl emberelőnyben középről lőtt a kapuba, 16 másodperc múlva pedig Mitch Marner középre adása pattant be a védő Sean Walker ütőjéről. Kevesebb mint négy perc múlva Marner parádés cselek végén ismét betalált jóbarátjának, volt torontói klubtársának, Frederik Andersennek, kisvártatva pedig egy szólót zárt le pontos lövéssel.

A 6 perc 10 másodperc alatti mesterhármas rekord az NHL-döntőkben, a régi 6 perc 21 másodperces csúcsot a legendás Maurice „Rocket” Richard tartotta 69 évről korábbról.

Marner a 45. percben a negyedik találatát is megszerezhette volna, ám az Andersent váltó és pályafutása első NHL-playoff-összecsapására beszálló Brandon Bussi kivédte büntetőjét. Ez volt a finálék történetének 14. büntetője, és továbbra is csak a 2006-ban éppen a Carolina ellen eredményes Chris Pronger tudott eredményes lenni. Innentől szinte minden megváltozott!

Lecsapott a Hurrikán

Az elkényelmesedő Vegas szembetalálta magát egy igazi Hurrikánnal, és ez majdnem a győzelmébe került. A 48. percben remek letámadás végén Jordan Martinook fektette el Carter Hart kapust, 26 másodperc múlva a kapu elé berobbanó Taylor Hall kapásból nem hibázott, majd újabb 13 másodperc elteltével Jordan Staal oldalról leadott lövésére Hart csak késve reagálhatott.

A Carolina három gólja 39 másodperc alatt született, ez is rekord, a régi döntős triplázós csúcs (56 másodperc) 1954 óta élt a Montreal Canadiens révén.

Staal eddig mindhárom meccsen betalált, 37 évesen vagy idősebben ez csak a floridai Brad Marchand-nak sikerült tavaly. A folytatásban mindkét gárda kapott kiállítást a játék késleltetéséért, ám ebből a hazaiak jöttek ki rosszul, ugyanis Andrej Svecsnyikov 1:42-vel az alapidő letelte előtt lehozott kapus mellett emberelőnyből egyenlített.

Az orosz csatár a kapu előtti tumultusban lőtt a kapuba. A döntőben, harmadik harmadban 11:15 alatt mostanáig még egyetlen gárda sem dolgozta le négygólos hátrányát.

Először veszített a Carolina idén a hosszabbításban

Akárcsak két napja, jöhetett a hosszabbítás, ebben a műfajban a Carolina idén eddig hatból hatszor, összesítésben pedig sorozatban nyolcat nyert. A csapatok a biztonságot helyezték előtérbe, így viszonylag kevés ziccer alakult ki. A 86. percben egészen szürreális góllal dőlt el az találkozó. Shea Theodore távoli lövése mellément, ám a hátsó palánkról visszavágódó korong eltalálta az addig remeklő Bussi bal sarkát, és onnan a gólvonal mögé pattant.

A döntők során így változatlanul nem fordult elő fordítás négygólos hátrányból, és az is csak másodszor esett meg, hogy egy gárda ekkora különbségről egyenlítsen: az 1972-es finálé nyitó felvonásán ugyan a New York Rangers 1-5-ről 5-5-re feljött, de még az alapidőben 6-5-re kikapott a Boston Bruinstól.

A következő találkozót ugyancsak Las Vegasban rendezik magyar idő szerint szerda hajnalban.