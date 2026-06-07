Lövöldözés tört ki egy ohiói fesztivál közelében, az elkövetőket keresik

Lövöldözés tört ki szombaton egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében, legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus, írja az MTI.

Joe Heffernan, Toledo rendőrfőnök-helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok gyűjtésében.

A rendőrtiszt úgy fogalmazott, hogy

vélhetően legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek.

Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a húszas évei elején jár.

A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény.