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Sport

Az olimpiai bajnok drámai vallomása: Majdnem meghaltam

Simone Biles kórház majdnem meghaltam
Wesley Hitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 06. 07. 10:45
Simone Biles kórház majdnem meghaltam
Wesley Hitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Komoly krízishelyzetet élt túl Simone Biles, az amerikaiak hétszeres olimpiai bajnok tornásza.

A 29 éves, 23-szoros világbajnok klasszis – akinek két-két ezüstje és bronza is van az olimpiákról – közösségi odalán tett közzé egy rejtélyes és ijesztő posztot.

Majdnem meghaltam a hét elején. Ez volt életem legszörnyűbb élménye

– közölte anélkül, hogy részletezte volna a történteket.

A közösségi médiában ritkán szereplő sztár egyik fotóján a jobb karja látható, rajta három, kórházban használatos karkötővel.

Mint kiderült, Biles férje, az Indianapolis Colts amerikaifutball-csapatát erősítő Jonathan Owens klubelfoglaltság miatt nem tartózkodott a lakhelyükön, amikor a rejtélyes eset történt. Biles azt írta, a későbbiekben elmagyarázza majd, mi is történt pontosan.

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