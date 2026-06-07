Az olimpiai bajnok drámai vallomása: Majdnem meghaltam

A 29 éves, 23-szoros világbajnok klasszis – akinek két-két ezüstje és bronza is van az olimpiákról – közösségi odalán tett közzé egy rejtélyes és ijesztő posztot.

Majdnem meghaltam a hét elején. Ez volt életem legszörnyűbb élménye

– közölte anélkül, hogy részletezte volna a történteket.

A közösségi médiában ritkán szereplő sztár egyik fotóján a jobb karja látható, rajta három, kórházban használatos karkötővel.

Simone Biles shared on her Instagram Stories on Saturday that she had one of the “one of, if not scariest experience[s] of [her] life” this week: “I’m not one to normally share things like this because I value privacy in today’s age. “but almost dying wasn’t on my bingo card… pic.twitter.com/w4AkIyeJaW — Gymnastics Now (@Gymnastics_Now) June 6, 2026

Mint kiderült, Biles férje, az Indianapolis Colts amerikaifutball-csapatát erősítő Jonathan Owens klubelfoglaltság miatt nem tartózkodott a lakhelyükön, amikor a rejtélyes eset történt. Biles azt írta, a későbbiekben elmagyarázza majd, mi is történt pontosan.